الفريق شنقريحة يعزي اسرة الرقيب الأول للماية سيف الدين الذي استشهد بجيجل

تقدم رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة بخالص تعازيه لأسرة الشهيد الرقيب الاول للماية سيف الدين حسب ما اورده بيان لوزارة الدفاع الوطني

الفقيد استشهد إثر اشتباك جديد مع مجموعة إرهابية خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، التي أفضت يوم أمس 01 ديسمبر 2020، إلى القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين واسترجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة

و جدد الفريق شنقريحة حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه حفاظا على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.

وفي نفس السياق واستغلالا للمعلومات، أسفرت عملية تحديد هوية اثنين من الإرهابيين الثلاثة المقضي عليهم، من التعرف على كل من: – “لسلوس مدني” المدعو “الشيخ عاصم أبو حيان” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 وكان مسؤول عن منطقة الشرق ورئيس اللجنة الشرعية لأحد التنظيمات الإرهابية؛ – “هريدة عبد المجيد” المدعو “أبو موسى الحسن” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995 وكان مكلفا بالدعاية والإعلام لذات التنظيم الإرهابي.