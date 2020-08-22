الفريق شنقريحة يشيد بالعناية التي يوليها الرئيس تبون للجيش الوطني الشعبي

عبر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة عن شكره الجزيل لرئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون نظرا للعناية السامية التي يوليها للجيش الوطني الشعبي.

وقال الفريق شنقريحة، في كلمة ألقاها بالأكاديمية العسكرية بشرشال، أعرب لكم في هذا المقام الكريم عن عميق إجلالنا وفائق تقديرنا لهذه العناية السامية التي تولونها للجيش الوطني الشعبي، والرعاية الخاصة التي تغمرونها بها اليوم هذا الصرح التكويني العريق من خلاله منظومة التكوين العسكري لدينا وتشريفها بحضوركم ومشاركة طلباتها بهجة التخرج وفرحة النجاح الذي جاء تتويجا للجد والجهد الذي تم بذله طوال مرحلة التكوين العسكري والعلمي الذي تلقاه هؤلاء المتخرجين مشيرا إلى أن التكوين المثالي الذي يتلقاه الطلبة في الاكاديمية، مصقول بالسلوك المثالي ومطبوع بالروح الوطنية العالية والتضحية والاستعداد التام للذود عن تراب الوطن الغالي وحمايته.

ب.ع