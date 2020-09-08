الفريق شنقريحة يشرف على مراسم تأبينية المرحوم اللواء صواب مفتاح

تم صباح اليوم الثلاثاء تشييع جثمان الفقيد اللّواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية السابق حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني حيث اشرف على مراسم تأبينية المرحوم ، الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي وكذا عائلة المرحوم. بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش” بعين النعجة،

مراسم التشييع عرفت قراءة فاتحة الكتاب على روح المرحوم، تلاها استماع الحاضرين لكلمة تأبينية تناولت مساره المهني الحافل في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.

هذا وسيوارى جثمان المرحوم الثرى، ظهيرة اليوم بمقبرة العيون بولاية الطارف.