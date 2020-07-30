الفريق شنقريحة: لن تطال الجزائر أيادي الغدر أبدا

.. قدم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تهانيه إلى ضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين التابعين للجيش بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وقال شنقريحة “إنني على يقين بأنه بفضل أبناء الوطن البررة لن تطال أيادي الغدر الجزائر أبدا، وستبقى محروسة برجالها الذين تشرفوا بحمل رسالة أسلافهم واعتزوا باستكمال مسيرتهم الغراء، في حضن شعبهم الحر الابي الموحد”