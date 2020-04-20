الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة FNAT اقتراح اللجوء المبسط إلى النشاط الجزئي

طالبت الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة بتدخل الجهات الوصية لمساعدة الوكالات السياسية التي تضررت من من انتشار وباء الكورونا.

و قالت الهيئة في بيان لها أنكل حجوزات السفر والتنقل في مجال العمل قد توقفت، وذلك لمحاربة انتشار هذا الوباء العالمي بفعالية وكفاءة،ومثل العديد من الدول اعتمدت السلطات الجزائرية تدابير وقيود على حركة التنقل وأمرت بغلق الحدود، مما تسبب في تسمير أرضية أسطول الشحن البري والجوي، سواء وكالات متخصصة في السياحة للتصدير أو الاستقبال، السياحة المتخصصة، سياحة الأعمال، أو حج أو عمرة…الخ

حيث عرفت الوكالات طلبات السداد من قبل الزبائن لجميع الخدمات بسبب إلغاء حجوزاتها ، مع الغياب التام لاستلام أي حجوزات جديدة للأشهر القادمة.

كل هذه الإلغاءات للحجوزات وطلبات استرجاع المستحقات من طرف الزبائن ستؤدي حتما إلى خسائر معتبرة ، وسيؤثر بشدة على خزينة وكالات السياحة و السفر و مصداقيتها أمام الزبائن وربما يصل الأمر إلى النزاع أمام المصالح القضائية ، خصوصا أن شركات الطيران والفنادق هي بدورها عاجزة عن تعويض وكالات السفر لأنهم أنفسهم غير قادرين على ذلك سداد.

في هذا السياق ، تقترح الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة FNAT دراسة مستعجلة لوضع تدابير الدعم الخاص بقطاع السفر في الجزائر وهذا في إطار المشاورات القطاعية التي قامت بها الحكومة من خلال مقترحاتنا بتعليق دفع الرسوم الاجتماعية لأصحاب العمل (الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء) casnos إلى غاية استئناف الرحلات الجوية، (الحركة الجوية)، وإعادة فتح الفنادق بصفة كلية 100٪، و تأجيل الإقرارات والمدفوعات لجميع الالتزامات الضريبية والجبائية إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

و أيضا إجبار المؤسسات المصرفية على التضامن من خلال زيادة التسهيلات و توفير الائتمان المصرفي التشغيلي بمعدل صفر ، وتأجيل استحقاق الائتمان أو إعادة الجدولة إلى 12 شهرًا، هذا فضلا عن تغطية شركات التأمين المتعاقدة و وكالات السياحة والاسفار لجميع الخسائر أو جزء من التكاليف التي تكبدتها من جراء هذه الجائحة ، من خلال مرسوم يحدد أن Covid-19 هي كارثة يغطيها التأمين المهني و المطلوب منا دفع اشتراكه لممارسة نشاط وكيل السفر.

بالإضافة إلى إلزام شركات الطيران الأجنبية الموجودة في الجزائر بتبني أحكام مماثلة لتلك التي تقررها شركة الطيران الجزائرية الوطنيةو دراسة إمكانيات إنشاء صندوق للدعم المالي ، فضلا عن “اللجوء المبسط إلى النشاط الجزئي في سياق الأنشطة السياحية الداخلية وتولي تعويضات الموظفين من خلال تصريح الصندوق الوطني للعمال الأجراء CNASو الدعم الفني والمالي لتنفيذ إجراءات الاستقبال في الوكالة باتباع التوصيات الصحية ووضع الحواجز ومعدات إضافية..

وأكدت الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة F.N.A.T وجميع الوكالات التابعة لها التزامها للحفاظ على الحد الأقصى من العمل خلال الأشهر المقبلة ، وسوف تعمل المزيد لتكون جزءا من الجهد الوطني للتعامل مع الوضع غير المسبوق الذي تواجهه بلادنا .