الفحامين يتسببون في 46 حريق اتى على 300 هكتار من الغابات في ال48 ساعة الماضية

التدخل السريع لاعوان الحماية المدنية بامكانياتها الكبيرة قلص الخسائر

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن تسجيل 46 حريقا خلال ال48 ساعة الاخيرة أدى الى إتلاف 300 هكتار، هذه الحرائق التي أتت على مساحات هامة من الغابات والأحراش

هذا واشار تقرير المديرية العامة للححماية المدنية أن الحصيلة الأولية التي أحصتها مصالح الحماية المدنية تقدر بنحو 300 هكتار من الغابات والأحراش فضلا عن بعض الخسائر الزراعية، مضيفا أنه تم تسجيل نحو 46 حريقا لبعض الأدغال والأحراش خلال ال48 ساعة الماضية ، هذا وقد منع التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية باستعمال امكانياتها الضخمة من الأرتال المتنقلة والمروحيات العمودية من توسع الحرائق ، حيث تم إخماد غالبية هذه الحرائق ما عدا 15 حريقا لا يزال مشتغلا بولايات تيزي وزو وسطيف وبومرداس وعين الدفلى وتيارت ، هذا وقد اتت هذه الحرائق على جملة واسعة من الحيوانات البرية والمنتجات الفلاحية كخلايا النحل والمزارع المجاورة ، وقد حملت مصالح الحماية المدنية مافيا الفحم والحطابين الذين يسعون الى استغلال عيد الاضحى لبيع الفحم والحطب المسؤولية كاملة في حرائق الغابات في انتظار ما تكشف عنه التحقيقات الامنية التي انطلقت في الملف .

محمد بن ترار