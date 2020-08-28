“الفاف” تنفي اقتراح فريق شبيبة القبائل لتمثيل الجزائر في كأس “الكاف”

ج.ن

أكد اتحاد الجزائري لكرة القدم، أن منافسة كأس الجمهورية نسخة 2019-2020 أُلغيت، في انتظار القرار الرّسمي والنهائي من قبل السلطات العمومية الجزائرية.

وأوضحت هيئة الرئيس خير الدين زطشي أنها توصّلت إلى قرار عدم إكمال منافسة كأس الجمهورية لِموسم 2019-2020، ولكنها مازالت تنتظر الضوء الأخضر من لدن السلطات العمومية الجزائرية لِترسيم الإلغاء.

وكانت منافسة كأس الجزائر قد توقّفت بعد إجراء مقابلات الدور ربع النهائي ذهاب، في منتصف مارس الماضي، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.

وبقيت الفاف بعدها مُتردّدة بِشأن استئناف المنافسة أو إلغائها، قبل أن تتوصّل إلى اتّخاذ القرار الثاني والأخير.

ولا تمتلك هيئة دالي إبراهيم الكروية مُتّسعا من الوقت لِإستئناف منافسة كأس الجزائر، خاصة وأن البطولة الوطنية طبعة 2019-2020 أُلغيت قبل 8 جولات عن إسدال الستار، بِسبب استمرار مخاطر فيروس “كورونا”. كما أن استئناف كأس الجمهورية في الموسم الجديد، سيُرهق المُنظّمين ويحرق أعصابهم في البحث عن أجندة مناسبة لِما تبقى من المنافسة.

كما نفت هيئة الرئيس خير الدين زطشي أيضا أن تكون قد اقترحت إسم النادي الثاني الذي يُمثّل الكرة الجزائرية في كأس “الكاف”، نسخة 2020-2021. عِلما أن المُمثّل الأوّل هو وفاق سطيف صاحب المركز الثالث في لائحة ترتيب البطولة الوطنية، التي أُسدل ستارها قبل الآوان مُؤخّرا (الرّائد شباب بلوزداد والوصيف مولودية الجزائر يلعبان رابطة أبطال إفريقيا).