“الفاف” تكشف الحصص المالية التي ستستفيد منها الأندية الجزائرية

ج.ن

كشفت اليوم، الاتحادية الجزائرية عن الحصص المالية التي ستستفيد منها الأندية الجزائرية في مختلف أقسامها بعد الهبة المالية التي قدّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لـ”الفاف” بسبب الأزمة المالية التي ضربت جميع اتحادات العالم بعد تفشي وباء “كورونا” المستجدّ.

وصادقت “الفاف”، على حصص الأندية من المساعدات التي قدّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ونظيرتها الإفريقية للعبة “الكاف”، في إطار خطط محاربة تفشي وباء “كورونا” المستجد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب الفدرالي أول أمس.

واستفادت “الفاف”، من إعانات مالية من الاتحاد الدولي “الفيفا”، بقيمة مليون دولار، وذلك ضمن المساعدات التي أقرتها الهيئة الكروية للاتحادات عبر البلدان من أجل العودة مجددا إلى أجواء المنافسة في أفضل الظروف ومنع انتشار الوباء عن طريق تطبيق البروتوكولات الصحية الصارمة، حيث من المنتظر أن يدخل الشطر الأول من هذه الإعانات في حسابات “الفاف”، خلال الأيام المقبلة، على أن تصل الدفعة الثانية في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى 300 ألف أورو من “الكاف” التي تم صرفها مؤخرا، وجاء توزيع هذه الحسابات على النحو الآتي:

المبلغ الإجمالي للمساعدات بقيمة 16.5 مليار سنتيم.

الرابطة المحترفة (20 فريقا): إجمالي المساعدات: 6 ملايير، كل فريق يستفيد من 300 مليون سنتيم.

الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة (36 فريقا): إجمالي المساعدات: 3.96 مليار سنتيم، كل فريق يستفيد من 110 ملايين سنتيم.

رابطة ما بين الجهات: إجمالي المساعدة: 600 مليون سنتيم.

الرابطات الجهوية (9): إجمالي المساعدة: 3.6 مليار سنتيم، كل رابطة تستفيد من 400 مليون سنتيم.

الرابطات الولائية (48): إجمالي المساعدة: 2.4 مليار سنتيم، كل رابطة تستفيد من 50 مليون سنتيم.