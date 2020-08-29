“الفاف” تقرر اللجوء الى قاعدة المعامل والمولودية تشارك في رابطة الأبطال

ج.ن

أعاد قرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (تاس) المتعلق بقضية الديربي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، الجدل حول هوية الممثل الثاني للجزائر في رابطة ابطال إفريقيا.

وحسب معلومات موقع” الوسط” فان قرار (تاس) لن يكون له أي تأثير على الترتيب النهائي لبطولة الرابطة الأولى الذي اعتمده المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) في اجتماعه نهاية الشهر الماضي.

وحسب ذات المصادر، قاعدة المعامل التي لجأ اليها المكتب الفيدرالي للفصل بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف من اجل المركز الثاني تعطي الأفضلية لمولودية الجزائر.

وبعملية حسابية بسيطة فان مولودية الجزائر حصل على 34 نقطة جمعها من 20 مباراة وهو ما يعطيه معاملا بـ 7ر1 (تقسيم عدد النقاط على مجموع المباريات)، في حين ان وفاق سطيف الذي حصد 37 نقطة من أصل 22 مباراة سيكون معامله 68ر1.