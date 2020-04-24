الفاف تستفيد من 9 ملايير من طرف الفيفا لمواجهة تداعيات كورونا

أكد الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن صرف التمويل للإتحادات الأعضاء عن عامي 2019-2020، كخطة إستغاثة لمساعدة الإتحادات الدولية.

وأكدت الفيفا أنها ستوزع 150 مليون دولار على الإتحادات الـ 211 الأعضاء في الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، “لقد تسبب الوباء في تحديات لم يسبق لها مثيل لمجتمع كرة القدم بأكمله، وبصفته الهيئة الحاكمة العالمية، فمن واجب الفيفا التواجد هناك ودعم أولئك الذين يواجهون احتياجات ملحة وسنبدأ بتقديم مساعدة مالية فورية إلى جمعياتنا الأعضاء، التي يعاني الكثير منها من ضائقة مالية شديدة.”