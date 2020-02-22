الغنوشي منتظر بالجزائر قريبا

ينتظر أن يقوم رئيس مجلس نواب الشعب التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قريبا بزيارة رسمية إلى الجزائر بهدف تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجال البرلماني.

ووجهت أمس السبت دعوة رسمية لزعيم حركة النهضة التونسية لزيارة الجزائر عقب لقاء جمعه مع السفير الجزائري لدى تونس، عزوز باعلال , وكشف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه تلقى خلال هذا اللقاء دعوة رسمية لزيارة الجزائر، كما وجه سفير الجزائر بتونس التحية باسم الشعب الجزائري والبرلمان لرئيس المجلس، مؤكدا أن تونس والجزائر شعب واحد وتربطهما علاقات تاريخية وأخوية أزلية وخلال هذا اللقاء أكد الغنوشي أن العلاقات المثالية بين البلدين ستكون نموذجا ودافعا لتوحيد الصفّ المغاربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما نوه بمجهودات الجزائر في دعم تونس، وأثنى على التعاون القائم بين البلدين، داعيا الى تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية وتقوية العلاقات البرلمانية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لراشد الغنوشي بصفته رئيس للمجلس الوطني الشعبي التونسي الى الجزائر بعدما قام بعدة زيارات رسمية وغير رسمية في السنوات الأخيرة وكان يحظى باستقبال من طرف كبار مسؤولي الدولة .

باية ع