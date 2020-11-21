الغاء مواجهة مقرة وسطيف بسبب شكوك حول إصابات بكورونا في صفوف اللاعبين

ج.ن

تواصل تشكيلة وفاق سطيف تحضيراتها في ظروف جد عادية، حيث كان من المنتظر أن تجري كتيبة المدرب التونسي لقاء وديا أمام نجم مقرة كآخر محطة للفريق غير أن التقني التونسي اتصل بنظيره بمقرة واعتذر عن المواجهة جراء الشكوك التي تحوم حول إصابة عدد من لاعبي الفريقين بفيروس “كورونا” ليكتفي الوفاق بخوض خمس وديات لحد الآن منذ انطلاقة تحضيراته للموسم الجديد الذي سيستهله بمواجهة قوية خارج الديار، وتحديدا في بولوغين بالعاصمة أمام اتحاد العاصمة، هذا وينتظر الطاقم الفني اندماج القائد أكرم جحنيط، بفارغ الصبر بالرغم من كون الكوكي أكد على انه يسعى لإيجاد الحلول اللازمة، خاصة وانه يسعى لتوظيف دغموم وتشجيعه على تقديم الأفضل.

وفي السياق ذاته، شهدت تدريبات النادي السطايفي عودة الحبيب بوقلمونة، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي، حيث غاب عن التدريبات منذ فترة طويلة، بسبب معاناته من إصابة قوية على مستوى الكاحل، في وقت واصل كل من خيري باركي، حسين لعريبي، عبد الحق دباري، هوراي فرحاني، ياسر برباش ويوسف لعوافي الغياب ،بسبب خضوعهم لبرنامج علاجي، تحت إشراف المعد البدني قيس الغطاسي، كما غاب اللاعب أمين بياز عن التدريبات الجماعية، بسبب معاناته من إصابة قوية على مستوى الأربطة المتعاكسة، حيث أثبتت الفحوصات ضرورة خضوعه لعملية جراحية، قد تجبره على الركون إلى الراحة لفترة طويلة.