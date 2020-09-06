الغاء منافسة كاس الجزائر واجراء عملية القرعة لتحديد المشارك في كأس “الكاف”

ج.ن

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، إلغاء مسابقة كأس الجمهورية لموسم (2019/2020)، التي كانت مؤجلة منذ مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار المكتب الفيدرالي، بعد اجتماعه، اليوم الأحد، برؤساء الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية من المسابقة.

كما تقرر إجراء عملية القرعة، بين أندية الدرجة الأولى المتأهلة إلى هذا الدور، لتحديد ممثل الجزائري الثاني في مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بدل شبيبة القبائل.

وبلغ وفاق سطيف رفقة أهلي شباب برج بوعريريج، واتحاد بلعباس، واتحاد بسكرة وأمل بوسعادة وأتلتيك بارادو، وجمعية وهران ووداد بوفاريك دور الثمانية الذي لعبت منه مباريات الذهاب فقط إثر توقف النشاط الرياضي في الجزائر. يشار إلى أن اتحاد الكرة الجزائري كان أعلن نادي شباب بلوزداد بطلا لمسابقة الدوري لموسم 2020-2019، قبل ثماني جولات من ختام الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا.