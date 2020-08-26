الغاء منافسة كأس الجزائر وتعيين شبيبة القبائل للمشاركة في كأس “الكاف”

ج.ن

أسفر إجتماع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي برؤساء الأندية عن إتخاذ قرار إلغاء الطبعة الـ56 لمنافسة كأس الجمهورية عن موسم 2019-2020.

كما إتخذت الفاف قرار تعيين فريق شبيبة القبائل لتمثيل الجزائر في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد إلغاء منافسة كأس الجمهورية.

وعلى غرار البطولة الوطنية، تم تعليق كأس الجزائر منذ شهر مارس الماضي في ختام ذهاب الدور ربع النهائي، الذي جرى يومي 10 و11 من نفس الشهر.

وكانت لا تزال ثمانية أندية تنافس على جبهة كأس الجزائر وهي أهلي برج بوعريريج، وفاق سطيف، اتحاد بسكرة، وداد بوفاريك، اتحاد بلعباس، أمل بوسعادة، نادي بارادو وجمعية وهران.