الغاء منافسة كأس الجزائر واختيار رابع الترتيب العام للعب كأس الكاف

ج.ن

يعقد المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، يوم غد الإثنين بداية من الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا بمقر الاتحادية بدالي إبراهيم بالعاصمة، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع على المصادقة على محضر جلسة 15 جويلية الفارط، وعلى عرض تقارير الرابطة المحترفة لكرة القدم، ورابطة الهواة، ورابطة ما بين الجهات، ورابطة الكرة النسوية ورابطة كرة القدم داخل القاعة، كما سيتم الاستماع خلال هذا الاجتماع حسب بيان “الفاف” دائما إلى عروض مختلف اللجان، على غرار لجنة كأس الجزائر، واللجنة المالية والطبية ولجنة النزاعات، وأضاف بيان الاتحادية بأنه سيتم أيضا تقديم مشروع المدرسة التقنية الوطنية بالإضافة إلى مشروع ورقة اللقاء الإلكترونية، وعرض التقرير المالي لعام 2019.

وألمح خير الدين زطشي رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى إمكانية استئناف منافسة كأس الجمهورية، التي توقّفت في مارس الماضي، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.

وقال خير الدين زطشي إن “الفاف” ستفصل في أمر استئناف منافسة كأس الجمهورية من عدمه، غد خلال اجتماع المكتب الفيدرالي مع تحديد تاريخ الاستئناف، إذا خلص الاجتماع إلى قرار تبنّي هذا المُقترح.

وأبدى الرّجل الأوّل في مبنى دالي إبراهيم الكروي تفاؤلا بِاستئناف هذه المنافسة عكس البطولة الوطنية، لِكون ما تبقى من مقابلات كأس الجمهورية ليس كثيرا، ولن “يخنق” أجندة الموسم المقبل.

ومعلوم أن منافسة كأس الجمهورية توقّفت بعد إجراء الدور ربع النهائي ذهاب، ما يعني بقاء أربع جولات في السباق، إن صحّ التعبير: إياب ربع النهائي وذهاب رفقة إياب نصف النهائي والنهائي. أو يُمكن للفاف أن تلجأ إلى تعديل الصيغة بِحذف إياب نصف النهائي، على تُجرى بِصيغة الإقصاء المباشر (عكس الذهاب والإياب).

وراسلت مُؤخّرا “الكاف”، حتى تسمح لها بِتمديد أجال إرسال قائمة الأندية الجزائرية المعنية بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس الإتحاد الإفريقي، ما يعني رغبة “الفاف” في استئناف كأس الجمهورية وتنظيم المباراة النهائية بعد الـ 31 من اغسطس الجاري. وجرت العادة أن يشارك المتوج بكأس الجمهورية في كأس “الكاف” رفقة صاحب المركز الثالث في البطولة، ولكن الوضع يختلف هذه المرة، بحيث تم تعليق النشاط الرياضي بقرار من السلطات العليا منذ شهر مارس الماضي، بسبب “فيروس كورونا”، وقرر المكتب الفدرالي إنهاء الموسم معتمدا على استشارة الجمعية العامة، إذ تم تعيين شباب بلوزداد بطلا لموسم 2019/ 2020، وسيخوض رابطة الأبطال رفقة مولودية الجزائر، فيما تم تحويل وفاق سطيف للعب كأس الكاف، وتوحي كل المؤشرات بإلغاء منافسة الكأس واختيار رابع الترتيب العام للعب كأس الكاف.