العيفة أويحيى يشيع الى مثواه الأخير بمقبرة قاريدي

شيع عصر الاثنين بمقبرة قاريدي ببلدية القبة جثمان المحامي العيفة أويحيى بحضور شقيقه وموكله أحمد الذي كان مقيدا بالأغلال ومحيطا بجدار أمني لقوات الدرك الوطني .

وكان جثمان العيفة قد وصل من مقر سكناه ببلدية درقانة الى مقبرة قاريدي في حدود منتصف النهار ونصف لكن انتظر المشيعين دفنه الى غاية الساعة الثالة وربع توقيت وصول شقيقه وموكله أحمد أويحي الذي كان بالأغلال ومحاط بسياج أمني من عناصر الدرك الوطني الذي رافقته الى غاية النعش لالقاء النظرة الأخيرة على شقيقه ثم تم اقتياده الى القبر أين شهد مراسم وضعه في مثواه الأخير وعلامات الحزن والثأتر بادية على وجهه الحزين كما لوحظ على الوزير الأول السابق أنه لم يكلم أي أحد من أفراد عائلته الذين كانوا متواجدين بكثرة بمقبرة قاريدي .

للإشارة فقد توفي المحامي اويحيى العيفة أمس بستكة قلبية مفاجئة وكان قد حضر افتتاح الجلسة الخاصة بمحاكمة علي حداد المتورط فيها شقيقة رفقة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وعشرات الوزراء وكانت أخر مرافعة له في حق أخيه يوم الخميس الفارط في قضية تركيب السيارات الخاصة بسوفاك وعرف عن المحامي العيفة معارضته لأخيه لما كان رمخزا من رموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة وجهر بمواقفه للعلن ولم يخشى في ذلك لومة لائم