العودة إلى التمويل غير التقليدي أمر حتمي

كشف رئيس المجلس الاستشاري، للمنتدى الاقتصادي الجزائري، عبد القادر بريش، أمس، أن العودة إلى خيار التمويل غير التقليدي، أصبح حتميا، نظرا للظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، نتيجة وباء كورونا المستجد، معتبرا أن هذا يتوقف على ما سيأتي به مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، من جديد خاصة في باب النفقات، والإيرادات العامة، ورصيد عجز الموازنة العامة للدولة، دون نسيان أن قانون المالية الساري العمل به، قد ارتقب عجز في ميزانية الدولة، قد يصل في حدود 15 مليار دولار.

وأبرز بريش في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أنه بالنظر إلى الظروف الحالية، والمعطيات المالية الحالية، خاصة فيما تعلق بتأثيرات جائحة وباء كورنا، على النشاط الاقتصادي، وتراجع نشاط العديد من المؤسسات الاقتصادية، من خلال تراجع حجم النشاط فيها، وتراجع رقم الأعمال والأرباح، سيكون له تأثير مباشر على حصيلة الجباية العادية، التي ستتأثر لا محالة، إضافة إلى هذا نظرا لتعهدات الحكومة، بإعفاء المداخيل أقل من30 ألف دينار، من IRG ، إلى جانب تخفيض 50% من الضريبة على الدخل IRG، والضريبة على أرباح الشركات IBS، بالنسبة لمناطق الجنوب، كلها أمور ستحتم على الدولة، انتهاج هذا الخيار مؤقتا، لتسيير المرحلة القادمة.

ومن جهة ثانية، أعرب المتحدث ذاته، أن جائحة كورونا التي أصابت دول العالم بالشلل، قد رافقها انخفاض حاد لأسعار البترول، ما ترتب عنه من انخفاض في الجباية البترولية، بحوالي 50%، وبالتالي الوضع الراهن، يفرض علينا الخضوع لتوجهات سوق البترول، وفق ما تؤول إليه الأمور، حيث قد يكون متوسط سعر البترول للسداسي الثاني من سنة2020 ، في حدود 35 دولار للبرميل، هذا في حال بدأ الاقتصاد العالمي في العودة إلى النشاط، والتعافي التدريجي، لتبدأ السوق البترولية، في العودة الاستقرار التدريجي، بالتخلص من المخزون الفائض، وعودة الطلب إلى الانتعاش خاصة في الاقتصاد الصيني.

ومنه فإن العودة إلى التمويل غير التقليدي، يصبح حتمية، على حد قوله، بالرغم انه لا يعد طوق نجاة و خيارا أمثلا بالنسبة للجزائر، بل قد يكون أحد الحلول الظرفية، لاستمرار تغطية عجز الميزانية العامة للدولة، رغم بعض السلبيات التي قد يحملها هذا النوع من التمويل، كارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق، وبالتالي ارتفاع المستوى العام للأسعار، مع زيادة معدل التضخم.

وذكر الخبير الاقتصادي، في هذا الخصوص، أنه قد لوحظ أن الكثير من الدول المتقدمة، تقوم بهذا الإجراء، وهو ضخ مبالغ مالية، في الاقتصاد، من أجل تحفيزه وضمان السيولة، واستمرار المؤسسات الاقتصادية في النشاط ،على غرار ما فعلت كل من الولايات المتحدة، حيث ضخت 2,2 تريلون دولار، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ضخ 1040 مليار اورو، وكذا اليابان بـ 400 مليار دولار، بهدف تعويض الخسائر المترتبة عن جائحة كوىونا، وتحفيزالاقتصاد، وللخروج من أزمة الركود الاقتصادي.

التمويل غير التقليدي أفضل من المديونية الخارجية

أكد ذات المتحدث المختص في الشؤون الاقتصادية، أن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، يبقى خيارا أفضل من اللجوء إلى المديونية الخارجية، في هذه الفترة، خصوصا و أن حجم الدين الداخلي في الجزائر، يقدر بـ 46% من الناتج الداخلي الإجماليPIB، حيث يبقى في مستوى مقبول، وهو دون 60%، من الناتج الداخلي الإجماليPIB، منوها بالمناسبة، أنه من المتوقع أن لا يكون حجم التمويل غير التقليدي كبيرا جدا، هذه المرة، بالنظر إلى تقلص عجز الموازنة، نتيجة تطبيق إجراءات التقشف، وترشيد النفقات، وتقليص ميزانية التسيير ب30%.

في حين شدد نفس المصدر، خلال حديثه مع “الوسط”، على ضرورة إدارة ملف التمويل غير التقليدي، بشفافية، مشيرا أن على الحكومة الإفصاح، وإتاحة المعلومات، حول حجم المبلغ الذي تم طبعه، منذ اعتماد هذا الإجراء، نهاية 2017، بالإضافة إلى المبلغ الذي سيتم طبعه، لتغطية العجز في ميزانية الدولة، في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي ستكون حكومة جراد، مسؤولة عليه، بصفة خاصة، وبالتالي عليها العمل على استدامة المالية العامة، من خلال البحث على موارد مستقرة، ومستدامة لتمويل ميزانية الدولة.

مريم خميسة