العميد يستهدف فوزا مقنعا والتأهل إلى الدور السادس عشر

يتجدّد الموعد مع فريق مولودية الجزائر تحسبا لمنافسة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلاقي سهرة اليوم منافسه نادي بافلز البنيني تحسبا للقاء إياب الدور التمهيدي من المنافسة القارية، أين تجري هذه المباراة في إطار الإعادة بعدما كان غاب الفريق البنيني عن موعد المقابلة الأصلي الذي كان مقررا قبل اسبوعين متحججا بغياب الرحلات الجوية إلى الجزائر، أين سيكون ملعب 5 جويلية على موعد مع سهرة قارية اليوم يعول خلال ممثلنا في المنافسة القارية التأكيد على أحقيته في التأهل إلى الدور السادس عشر من خلال الإطاحة بمنافسه وتسجيل الفوز لا غير والذي يعبّد له طريق العبور إلى الدور القادم، حيث أن النادي العاصمي كان عاد بالتعادل من سفريته نحو البنين بعدما انتهى اللقاء بهدف في كل شبكة، ويعول اليوم على تسجيل انتصار ثمين يؤكد خلاله على الصحوة التي يتواجد عليها مع بداية الموسم الكروي الجاري.

يدخل أشبال المدرب نبيل نغيز أرضية الميدان سهرة اليوم بمعنويات عالية رغم تواصل غياب الجمهور عن الملاعب وخوض اللقاء خلف أبواب موصدة، إلا أنهم يسعون إلى تأكيد البداية الموفقة التي يحققونها في البطولة الوطنية، ونقل نفس الانطلاقة إلى دوري ابطال إفريقيا، حيث يعولون على الذهاب بعيدا ولعب أدوارها الأولى رغم صعوبة المأمورية التي تنتظرهم في ظل المنافسة الشديدة من أندية القارة السمراء، وسوف يعرف اللقاء غياب اللاعب ميلود ربيعي الذي يعاني إصابة كان تلقاها في اللقاء السابق امام اولمبي المدية ضمن البطولة الوطنية، أين سيعمل الطاقم الفني لتشكيلة “العميد” على البحث عن البدائل من أجل تحقيق فوز مقنع بطمئن الأنصار على جاهزية التعداد تحسبا للموسم الطويل الذي ينتظرهم، بينما عاد زميله نبيل لعمارة إلى جو التدريبات وتدرب رفقة زملائه بصفة عادية.

والتحق وفد نادي بافلز البنيني منتصف نهار أمس إلى ارض الوطن تحسبا لمقابلة مولودية الجزائر سهرة اليوم، وذلك بعدما بدأت رحلته أول أمس نحو مدينة الدار البيضاء المغربية التي وصلوا مطارها ليلا قبل ان يواصلوا الرحلة صباح أمس نحو مطار هواري بومدين عبر شركة الخطوط الملكية المغربية.

عيشة ق.