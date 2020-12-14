العميد للتأكيد وأبناء التيطري لتفادي الغرق

يستعد فريق مولودية الجزائر إلى خوض أولى مواجهاته على أرضية ميدانه تحسبا للبطولة الوطنية، وذلك بعد تنقلين في اول جولتين من المنافسة، أين سيلاقي النادي العاصمي ظهيرة اليوم الضيف أولمبي المدية على ملعب 5 جويلية ضمن تسوية اللقاء المتأخر عن الجولة الثانية من الرابطة الأولى، التي ستكون الأولى داخل القواعد في الموسم الكروي الجديد، وسوف تكون المهمة خاصة لأشبال المدرب نبيل نغيز الذين يواجهون انتقادات لاذعة بسبب المردود الذي قدموه خلال أول مقابلتين لهم في البطولة الوطنية ورغم الفوز من ملعب سيدي بلعباس أمام الاتحاد المحلي والتعادل أمام نادي بارادو، إلا أن التشكيلة عرفت هجوما لاذعا على ادائها بسبب عدم رضا جماهيرلا الفريق على المستويات المقدمة من رفقاء اللاعب عبد الرحمان بورديم والذين لم يكونوا عند المستوى حسبها، وتسعى المولودية إلى حسم النقاط الثلاث على ملعبها من أجل تدعيم الرصيد والصعود إلى الريادة مناصفة رفقة وفاق سطيف، أين تعول التشكيلة على لعب الأدوار الأولى وتستهدف لقب البطولة الوطنية في ذكرى المئوية لتأسيس النادي، ويغيب عن التعداد الثنائي بلخير وجابو اللذان يعانيان الإصابة، حيث ينتظر أن يعوضهما نغيز بزميليهما بورديم وبن علجية اللذان قدما اداء طيبا في الموعد السابق.

من جهتهاـ تعول تشكيلة أولمبي المدية على تفادي الهزيمة وتعقيد وضعيتها في ذيل الترتيب، وهي التي سجلت تعادلا وهزيمة، وبالتالي فإن تشكيلة أبناء “التيطري” يدركون صعوبة المهمة التي تنتظرهم في العاصمة سعيا منهم إلى العودة بنتيجة ايجابية.

عيشة ق.