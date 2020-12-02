العميد في مواجهة حسم التأهل إلى الدور السادس عشر

يلاقي فريق مولودية الجزائر غدا ضيفه بوفل دو بورغو البنيني لحساب مباراة إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري ابطال إفريقيا، التي سوف يحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي أين يعول النادي العاصمي على تحقيق الانتصار الذي يسمح له باقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور السادس عشر من المسابقة القارية ومواصلة المغامرة التي يضع النادي العاصمي آمالا كبيرة على الذهاب فيها بعيدا خاصة وأنه يحتفل العام المقبل بمئوية تأسيسه في أوت 1921 ولهذا الغرض سوف تكون مواجهة العميد مساء الغد فرصة للاعبين من أجل تحقيق الانتصار الذي تنتظره الجماهير في ظل رغبتها رؤية الفريق في افضل أحواله والعودة إلى التنافس على صعود منصة تتويجات المنافسة القارية بعد غياب عنها دام 44 عاما كاملا، حيث تبدو المهمة في متناول أشبال المدرب نبيل نغيز خاصة وأنهم تمكنوا من العودة في تنقلهم إلى البنين بالتعادل هدف في كل شبكة، وضيعوا فوزا كان في المتناول بعدما كانوا متقدمين في النتيجة قبل أن يباغتوا بهدف التعادل من طرف اصحاب الأرض، الذي لا يبدو منافسا صعبا لتشكيلة “العميد” أين تملك فرصة كبيرة من أجل تحقيق الفوز الذي يتطلّب من التعداد ضرورة وضع الأرجل على الأرض والتركيز طيلة التسعين دقيقة لتفادي اي مفاجأة غير متوقعة، وذلك عبر توخي الحذر والحيطة من الزوار ومواصلة الدرب من خلال التأهل إلى الدور المقبل.

وسوف تعرف التشكيلة عودة المدافع نبيل لعمارة إلى خطط الطاقم الفني بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب تحاليل خاطئة حول إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يتبيّن عند العودة إلى أرض الوطن أنه لا يحمل الفيروس على إثر إعادته للتحاليل التي جاءت سلبية، ويحضر بصفة عادية مع زملائه المتواجدين في تربص مغلق بمركز الفندقة والإطعام بعيني البنيان تحسبا للتركيز على المقابلة.

إدارة بوفل دو بورغو تمدد السوسبانس وإمكانية عدم مجيئه وارد

وفي حين أن رفقاء اللاعب عبد الرحمن حشود يواصلون التحضير بصورة عادية للمقابلة، لم يتأكد بعد لعب المواجهة، بسبب عدم تأكيد مسؤولي نادي بوفل دو بورغو قدومهم إلى أرض الوطن، أين لم يتصلوا بإدارة الرئيس عبد الناصر ألماس من أجل التأكيد على موعد القدوم وبالتالي إرسال ممثلين عنهم لاستقبالهم في المطار وحجز الإقامة، وذهبت مصادرنا إلى عدم استبعاد إمكانية عدم إجراء اللقاء وفوز المولودية على البساط.

عيشة ق.