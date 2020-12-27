العميد أمام فرصة تفادي اي مفاجأة قبل سفرية تونس

يضرب نادي مولودية الجزائر سهرة اليوم موعدا مع ضيفه الصفاقسي التونسي في ديربي مغاربي واعد على ملعب 5 جويلية، الذي يجري لحساب مقابلة ذهاب الدور السادس عشر من مسابقة دوري ابطال إفريقيا، حيث يدخل النادي العاصمي أرضية الميدان بهدف الخروج بانتصار عريض يسمح له الذهاب إلى تونس لخوض مقابلة العودة بأكثر أريحية سعيا منه إلى اقتطاع تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات للمنافسة القارية التي تضعها إدارة المولودية هدفا هذا الموسم الذي تحتفل خلاله بمئوية تأسيسها

عيشة ق.

يدخل لاعبو تشكيلة “العميد” أرضية الملعب بمعنويات مرتفعة عقب بداية الموسم المثالية التي يقدمونها على مستوى منافستي البطولة الوطنية ودوري أبطال إفريقيا، أين يعولون على تأكيد تواجدهم في أحسن حالاتهم والمواصلة على نفس الريتم حتى يتمكنوا من وضع قدم في الدور القادم، باعتبار أن اللاعبين يسعون إلى رفع التحدي سعيا منهم إلى التأهل لأبعد دور ممكن في المنافسة القارية، والذي لا يتأتى سوى بتجاوز الأدوار الأولى ومنافسة عمالقة أندية القارة السمراء من أجل إعادة هيبة الأندية الجزائرية مجددا على الساحة القارية.

ويدرك المدرب نبيل نغيز أهمية تحقيق الفوز أمام الصفاقسي الذي يعتبر أول خصم قوي أمام أشباله بعد تجاوز عقبة المنافس في الدور التمهيدي نادي بافلز البنيني، أين يعول على إعداد لاعبيه من كافة النواحي خاصة النفسية في ظل أهمية الموعد الكروي الذي ينتظرهم اليوم، والذي سوف يعرف غياب الثنائي عبد الحفيظ بسبب الإصابة وعبد المؤمن جابو الذي يعاني أعراض وباء كورونا، والذي لن يكون حاضرا بصفة رسمية، إلى جانب ميلود ربيعي الذي يواصل برنامج التأهيل بعد الشفاء من الإصابة، بينما تعرف التشكيلة عودة كل من عبد الرحمان حشود ومهدي بن علجية.

الصفاقسي التحق بطائرة خاصة والمدرب يشعل الأجواء

إلى جانب ذلك، التحق أمس وفد النادي الصفاقسي إلى المطار الدولي هواري بومدين على متن طائرة خاصة، حيث حطّت الطائرة في حدود الحادية عشر صباحا وهي تقل جميع اللاعبين وأعضاء الوفدين الإداري والفني، اين عرف الوفد تواجد قائمة تضم مجموع 23 لاعبا اختارهم الطاقم الفني للصفاقسي من أجل مواجهة ممثل الجزائر في المنافسة القارية، وأدلى المدرب أنيس بوجلبان تصريحات مثيرة قبل القدوم إلى الجزائر عندما أوضح أن قدومهم سوف يكون من أج ل العودة بنتيجة ايجابية إلى الديار، واعترف أن المولودية فريق جيد غلا أن متابعته بعض مبارياته هذا الموسم أبانت له نقاط ضعف سوف يعمل على استغلالها بهدف الإطاحة بهم في عقر الديار، وأكد أن نقطة قوة منافسه العاصمي تكمن في خط هجومه بقياجة الثلاثي بورديم، بن ساحة وفريوي.