العمل الجواري و التنمية المحلية

مرزاق حمداش/أستاذ و منتخب محلي

إن الاهتمام بالتنمية المحلية يعد من الأمور الإجتماعية الواجبة ، والتي حرصت أغلب دول العالم على متابعتها، والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح، و من بين الأمور المستحسنة التي شهدناها مؤخرا تعيين مستشار لرئيس الجمهورية مكلف بمناطق الظل ، من أجل متابعة طبيعة حياة الأفراد، والوقوف عند السلبيات، أو المشكلات المجتمعية، والعمل على اقتراح حلول لها، تساهم في التقليل من تأثيرها على المجتمع، أو علاجها بشكل كلي و نهائي.

و هنا يظهر دور العمل الجواري للمسؤول ، ولكي يتم تفعيل هذا الدور في التنمية، لا بد من وضع خطة متكاملة تتضمن التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في الحياة العامة من خلال تعميق الحوار بين جميع شرائح المجتمع وإتجاهاته، وتعميق القيم والمفاهيم، وتشجيع المشاركة بين الحكم المحلي والمجتمع المدني ممثلا في جمعيات الأحياء لتطوير القدرات المحلية في التنمية.

لذلك يجب الاستفادة من جميع المؤسسات العمومية و الخاصة و الطاقات المحلية لتحقيق مفهوم المشاركة في العمل البلدي وعملية التنمية المحلية. فالبلدية هي ركن أساسي في تنمية المجتمع المحلي، وفي تطوير وضعه الإقتصادي والسياسي والتربوي والصحي والبيئي، وفي التنشئة الوطنية إنطلاقاً من تماسكها المباشر مع الكتلة البشرية التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها وتواصلها المتين مع السلطة المركزية . التي عليها أيضاً واجبات محددة لتطوير دور السلطة المحلية.

ولا شك أن آفاق العمل البلدي في التنمية هي أوسع من أي تحديد قانوني. لذا يستوجب العمل البلدي إتباع منهجيات سليمة لتحقيق التنمية المحلية والتغيير المنشود نحو الأفضل ، و لا بد من إلزام المنتخبين بالمشاركة في دورات تدريبية يتعلمون فيها أبجديات العمل الميداني و يكتسبون مهارات تساعدهم في دفع عجلة التنمية خاصة من الجانب الإقتصادي و الإجتماعي .

كما يجب توعية المواطنين و المواطنات بأهمية المساهمة في المشاريع التي تعود بالنفع عليهم جميعا ، و غرس ثقافة الحفاظ على الملكيات العامة ومصالح المجتمع والوطن في نفوسهم .

و في هذا السياق لا بد أن توسع صلاحيات المنتخبين المحليين بغية “الدفع بعجلة التنمية المحلية والتكفل الأفضل بشكاوي المواطنين”

و إذ كنا نعيب في ما مضى نقص التواصل بين المسؤولين و المواطنين و المواطنات و صعوبة تبليغ النقائص فإننا اليوم نشيد بالخطوة الإيجابية التي أقرتها الحكومة من خلال عقد الولاة للقاءات تشاورية على مستوى الولاية مع مختلف الفاعلين من المجتمع المدني و بحضور رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و كل المدراء التنفذيين و ذلك لمناقشة السبل المتاحة لرفع الغبن عن المواطن ، كل حسب تخصصه و مهامه ، و جعل المسؤول في مواجهة مباشرة مع المواطن لسماع حقيقة الوضع المعاش .

و من هذا المنبر أوجه الدعوة للجميع من أجل تنظيم الصفوف و تشكيل لجان الأحياء و الإنخراط فيها ، من أجل المرافعة عن حقوقهم و حقوق المهمشين و تجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع

فهل يا ترى سنرى المنتخب المحلي بين الناس يستمع إلى إنشغالاتهم و يرافع من أجل مساعدتهم أم أنه سيبقى حبيس مكتبه متهربا من مسؤولياته ؟

الجواب سيكون في الميدان