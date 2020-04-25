العملات الآمنة في ظل انهيار أسعار النفط ومكاسب الدولار

د.مختار علالي/خبير في المالية .جامعة تيسمسيلت

إن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وخاصة خام تكساس وتأثر البرنت بعد ذلك بالنظر إلى نتائج كورونا التي دمرت الاقتصاد العالمي بغلق الأسواق والمصانع وعطلت التبادلات التجارية وأوقفت نشاطات العديد من المؤسسات في غالبية دول العالم ورغم ذلك كانت بعض عملات الصرف في موقع أمان من الهزات الاقتصادية التي ضربت اقتصادات العالم بما فيها الدول التي تعرف بها مثل تأثر الاقتصاد الأمريكي والياباني في حين حافظا الدولار والين على مكانتهما السوقية حيث حافظ الدولار والين على قوتهما في التعاملات ببورصة لندن، يوم الأربعاء 22افريل2020، إذ تواصل الطلب على عملات الملاذ الآمن مع استمرار اضطراب أسواق النفط، فيما تراجع سعر الذهب بعدما بلغ أرقاما قياسية

واستقر الدولار دون تغير يذكر مقابل سلة من العملات، ولكنه ظل مرتفعاً نحو 0.5%، من بداية الأسبوع الماضي، إلى غاية الجمعة 24أفريل ذلك لان بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن وسط اضطراب في الأسواق، جعل من الدولار يكسب المكانة السوقية وهذا ما يؤكد فرضية تضخيم أرقام ضحايا كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستستعرض إستراتيجية أكثر دعائية لاكتشافها للقاح فعال لاكتساب أسواق الأدوية في العالم .

كما حافظ الين على المكاسب التي حققها، في الأسبوع الماضي مقابل الدولار مرتفعاً حوالي 0.2% بالنظر الى المكانة السوقية لليابان وتعاملاتها التجارية وصدارتها في عالم التكنولوجيات وتعاملات الين في بورصات العملات مع انخفاض أسعار النفط مجدداً في التعاملات، مساء يوم الثلاثاء 21ابريل 2020، حيث تأثر خام برنت بعد صدمة خام تكساس وعانى البرنت بالانخفاض وصل الى أقل مستوى منذ 1999 وسط انهيار للطلب على كل شيء، من البنزين بسبب الحجر الصحي لكل سكان المعمورة إلى وقود الطائرات، نظرا لتوقف شركات الطيران العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا، وإجراءات العزل التي طبقت لاحتوائه، في كل بلدان العالم

وكانت صدمة خام تكساس قوية حيث تحولت العقود الآجلة للخام الأميركي، لأول مرة في التاريخ، سلباً، يوم الاثنين،حيث وصلت الى -37، وكأنها رقم درجة الحرارة في سيبيريا بروسيا، ولهدا قام المتعاملون الذين أثر فيهم اليأس الى دفع النقود للتخلص من النفط، وهو ماجعل خام تكساس ينهار سعره في ظرف24ساعة من15دولار الى-37دولار سلبا ، خاصة وان سعر التخزين مرتفع مما أثر في المتعاملين الى جانب فترة الاستحقاق وكذا التخمة من المعروض والمخزون

ولهذا حاولت كثير من الدول المنتجة سواءا في الاويك او خارجها العمل على اعادة استقرار الاسعار الا انه ما زالت الأسواق مضطربة رغم محاولات من منظمة الأوبك وخارجها بهدف الحد من تخمة المعروض، إذ باشرت الدول المنتجة للنفط، يوم الثلاثاء،21ابريل تحركات جماعية عاجلة من أجل خفض فوري لإنتاج النفط وتقليل المعروض، بعد انهيار الأسعار في الأسواق العالمية، وهذا بالرغم من الاتفاق التاريخي بخفض 9.7مليون برميل بداية من 01ماي وموافقة المكسيك وامريكا على التخفيض ليصل الى20مليون برميل يوميا الا ان ذلك لم يشفع لانهيار خام تكساس وتأثيراته على البرنت

حيث صرح ممثل الأوبك ، في بيان يوم الثلاثاء 21افريل2020 إن دولاً عدة منتجة للنفط ناقشت في اجتماع “الوضع غير المستقر للسوق”. وأكدت مصادر نفطية أن الوزراء ناقشوا تنفيذ تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليه في الاجتماع الأخير( لأوبك+) قبل تاريخ 01ماي المتفق عليه في ذاك الاجتماع للأوبك+.

أما الأمر المفاجئ في الأسواق كذلك،هو انخفاض أسعار الذهب، يوم الأربعاء 22أفريل ، في حين غطت قوة الدولار والتهافت على السيولة عقب الانهيار التاريخي للعقود الآجلة للخام الأميركي، على الدعم من خلال مشتريات للمعدن الأصفر كملاذ آمن، وهذا مايعطي تفسيرات أخرى بأن الولايات المتحدة تحرك السوق بإستراتيجية قوية خوفا من هروب رجال الأعمال الذين يحركون سوق الذهب إلى دولة أخرى كالصين أو ألمانيا أو ايطاليا ، وهنا تبدوا أن الخريطة العالمية الاقتصادية ستتغير حتما بانهيار دول عظمى وبروز أخرى بعد وباء كورونا والأكيد،هو تفكك الاتحاد الأوروبي وانهيار عملة الأورو وزوالها ، ذلك لأن نزول الذهب يوم الثلاثاء 21أفريل في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1682.35 دولارا للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة، بعدما لامس أقل مستوى في أسبوعين،إذ أدى انهيار أسعار النفط لعمليات بيع متخوفة في الأسواق الأوسع، وزاد ذلك التهافت على السيولة ومحاولة تعويضها

حيث هبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1% إلى 1704.10 دولارات.

وقال محللون إن الذهب قد يتعرض لضغوط على المدى الأطول، إذ إنه يستخدم للتحوط في مواجهة التضخم، ويميل انخفاض أسعار النفط لزيادة الضغوط الانكماشية في السوق.

وأضافوا أن إجراءات التحفيز المالي والنقدي الضخمة من جانب بنوك مركزية عالمية، لا سيما مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والحكومات، ستُبقي الذهب مدعوماً، للحفاظ على التوازنات المستقبلية.