العلاقة المزيفة بين الناخب والنائب

بقلم احسن خلاص

عاد النقاش هذا الاسبوع حول البرلمان، لكن، هذه المرة من محكمة سيدي محمد التي لا تبعد عن مقره إلا بضعة أمتار فقد حول النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الملياردير بهاء الدين طليبة والأمين العام السابق لهذا الحزب جمال ولد عباس ما كان مجرد تهم “سياسية” بالفساد تطلق من قبل الخصوم إلى اعترافات وشهادات من أهلها. وبعيدا عن هول ما سمعناه وقد يصبح غدا خبرا عاديا يضاف إلى آلاف الأخبار التي انتهت صلاحية غرابتها في وقت قصير، فإنه يقدم لنا الفرصة لنقف عند إحدى العلل التي يقوم عليها النظام السياسي القائم والمكرس بالخصوص بعد إقرار التعددية السياسية.

وإذا شئنا البحث عن عنوان لهذه العلة فلن نجد أفضل من كلمة الزيف للتعبير عنها ويمثل البرلمان الذي تعزز بغرفة ثانية في 1996 أحد أجهزة هذا الزيف الذي لا يزال يرافقنا إلى اليوم. لقد أدرك الناخبون منذ ما يقرب من ربع قرن مكانة ودور البرلمان وفهموا أنه لا يشكل رهانا سياسيا متينا وحقيقيا لذا وجدنا أن الانتخابات البرلمانية كانت تشهد أضعف نسب المشاركة فيها لأسباب عبر عنها الجزائريون البسطاء قبل النخب السياسية. فأين يكمن هذا الزيف الذي يضاف إلى أشكال أخرى منه في المجالات المتعددة التي يوظفها النظام السياسي؟

لقد أدرك الناخب الجزائري قبل الخبير والمحلل السياسي أن الصورة التي رسمت عن النائب البرلماني خاطئة ولا صلة لها بالواقع. كان الناخب ينطلق من وهم أن النائب هو ذلك “الإطار” الذي يمثل أهله وعشيرته وأهل بلدته لدى الدولة، يذود عن حماهم ويصون كرامتهم ويسعى يمينا وشمالا لكي لا يبخص حقهم من مشاريع الحكومة ومن ميزانيات التنمية المحلية، كانوا ينظرون إلى النائب على أنه “القافز” القادر على حل كل مشكلاتهم بحيث يكف عنهم عناء التنقل أفرادا وجماعات إلى مقرات الولايات والوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة. لكن سرعان ما زال الوهم عندما اكتشف الناخب أن هذه العصا السحرية المنشودة لا تشترط بالضرورة أن تكون نائبا لتمتلكها وأن مقام النائب ذاته لا يمثل مفتاحا تفتح به الخزائن إذا لم ترفق بهذا المقام ميزات شخصية وقدرة على نسج علاقات غير رسمية ومشبوهة أحيانا مع الجهات التي بيدها الحل والعقد. كانت هذه الصورة النمطية المزيفة التي كان يحملها الجزائريون عن النائب البرلماني أول الصور التي اهتزت واكتشف زيفها.

غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد اكتشف الجزائريون مع مرور الزمن أن وراء صورة النائب البطل صورة أخرى حقيقية هذه المرة، حقيقة نائب هرب بالتفويض الذي منحه إياه أهله وعشيرته وأهل بلدته واختفى في مقامه الجديد بالعاصمة متمتعا بالامتيازات الجديدة التي تحصل عليها ومبحرا في شبكة العلاقات التي تشكلت حوله وهي علاقات لا صلة لها بالسياسة غالبا بل هي علاقات أعمال وتجارة ونوادي. يتحول النائب ضمن هذه الصورة الجديدة إلى شخص غريب لا يربطه بأهله إلا الانتساب، قليل الزيارات إلى ولايته إلا في الحدود البرتوكولية التي يقتضيها حضور زيارة الوزير أو الرئيس إليها، لا يتفقد أحوال من فوضوه ولا يلتقي في أحسن الأحوال إلا بوجهائهم. قد يحدث أن يروه من خلال البث التلفزيوني المباشر وهو يخطب في منبر البرلمان ويختار من كلماته الأكثر تزلفا وتملقا مما يمكنه من اكتساب أكبر حظوة عند أولياء نعمته الجدد وقليلا ما يتكرم على أهل بلدته بأن يطرح سؤالا شفويا أو كتابيا على أحد الوزراء يهم شؤونهم، ينجز بها تمثيلية هي جزء من الزيف الذي يعيش فيه.

وبالموازاة مع هاتين الصورتين المتناقضتين تتكون صورة لا تقل زيفا وبهتانا إذ أن تفويض النائب لعهدة برلمانية ليس عقدا بين شخصه ومفوضيه فقط فهناك طرف ثالث يتدخل وهو الحزب الذي رشحه، ليصبح النائب بذلك خلاصة توافق بين الحزب وبين الناخبين الرئيسيين. وعادة ما يوهمهم الحزب أن ابنهم لن يفوز بمقعد في البرلمان ولا يقدر على تمثيلهم والدفاع عنهم دون أن يعضده حزب قوي ذو صلة برئيس الجمهورية أو الحكومة وله أذرع في الأجهزة المختلفة للدولة وهو ما يفسر تركيز الاغلبية البرلمانية في يد أحزاب الموالاة التي غالبا ما ترسخ في أذهان الناخبين أن أصواتهم لا دور لها إلا تزكية نتائج مرسومة مسبقا إلى درجة أن الانتخابات التي لا يحدث فيها التزوير انتخابات مشكوك في صحتها.

ومع هذه الصورة المركبة على الزيف ينشأ نوع جديد من الناخبين مقابل نوع جديد من النواب. ولتقريب الصورة الجديدة نتفق على تسمية الناخب الجديد بالناخب البائع الذي طور مواقف براغماتية مع الواقع الجديد ومقابل هذا يختفي الناخب الحقيقي الملتزم الواعي سياسيا لينضم على معسكر المقاطعة أو الامتناع عن التصويت أو المصوتين بالورقة البيضاء، الذي يكبر في كل مناسبة انتخابية. يسلك الناخب البائع سلوكا نفعيا وعمليا، لا يهمه الانتماء السياسي للمترشح ولا قناعاته السياسية إن كانت لديه، يصوت ويبحث عن مصوتين حقيقيين أو مزيفين ليشتريهم، ينضم إلى مسار التزوير ويتضامن معه ويتستر عليه، مقابل هذا الجهد امتيازات يكون قد تحصل عليها من سكن ومنصب مرموق وامتيازات أخرى وعد بها أو مقدمات مالية. هذا هو العقد الجديد الذي ينشأ بين الناخب والنائب، عقد مؤسس على “الشكارة” التي ترافق النائب من يوم أن يعلن عن نيته إلى غاية أن يتبوأ مقعده من البرلمان. ويمثل الناخب الحلقات الأولى من سلسلة طويلة من التواطؤات أبطالها قيادات الأحزاب والقائمون على الإدارة والأبواق الإعلامية المهللة والمهنئة.

وتقوم هذه الأنماط المزيفة التي قامت عليها العهدات التشريعية منذ عام 1997 على الإبقاء على أقل عدد ممكن من المشاركين في التصويت فأي ارتفاع ولو طفيف قد يفسد حسابات المدافعين عنه ويعسر مهمة التزوير ويحول دون تأثير الناخب البائع ويضعف حظوظ النائب الزبون. هذا النوع من النواب هو من شكل أغلبية تركيبة البرلمانات التي عرفناها منذ أكثر من عقدين، هذا النائب الذي يشتري مقعده قبل أن يبيع صمته وتأييده لقرارات السلطة ولا يهمه إن كانت على صلة بمصالح الشعب أم قرارات مهلكة مثل تصويت النواب ذاتهم على تعديلين للدستور أحدهما فتح العهدات الرئاسية والآخر أغلقها وهاهم ينتظرون أن تنزل التعديلات الدستورية الجديدة بين أيديهم ولنا أن نتصور ماذا يفعلون.