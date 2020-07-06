العلاقات مع فرنسا…مخاض جديد

بقلم: احسن خلاص

اختارت العلاقات الجزائرية الفرنسية إحياء الجزائر الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها عن فرنسا ونظامها الاستعماري لتعد من الجانب الجزائري متمثلا في الرئيس عبد المجيد تبون بانتعاش وشيك على جميع الأصعدة بعد ركود امتد لسنوات إذ بالرغم من اهتمام الجانبين الجزائري والفرنسي بتجديد نفس الشراكة الاستثنائية التي دشنها الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2012 قبل أن يأتي الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون بتصور جديد ينطلق من تصفية الأجواء السياسية وإعداد أرضية جديدة لحوار الذاكرة وتنقيتها من التلوث الذي سببته لوبيات ظل يسكنها الحقد على انتصار الثورة التحريرية والحنين إلى الحقبة الاستعمارية فضلا عن الضغط المستمر لليمين المتطرف الذي حقق نتائج متقدمة على أرض الانتخابات في السنوات الأخيرة.

ختارت العلاقات الجزائرية الفرنسية إحياء الجزائر الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها عن فرنسا ونظامها الاستعماري لتعد من الجانب الجزائري متمثلا في الرئيس عبد المجيد تبون بانتعاش وشيك على جميع الأصعدة بعد ركود امتد لسنوات

لقد كان لاندلاع الحراك الشعبي في الجزائر تأثير بالغ على سير العلاقة مع مستعمر الأمس فقد اتهم الحراك فرنسا ضمنيا بدعم نظام بوتفليقة كما اتهم هذا الأخير بولائه لفرنسا واخضاع القرار المحلي لاملاءاتها وهو ما جعل فرنسا الرسمية تنأى بنفسها عن التدخل العلني في الشأن الجزائري بعد آخر تصريح للرئيس ماكرون طالب فيه بوتفليقة بتقليص فترة المرحلة الانتقالية التي اقترحها لتمديد العهدة الرابعة، ذلك التصريح الذي أثار زوبعة من الانتقادات. يضاف إلى الوضعية المتوترة التي صاحبت الحراك الشروع في محاكمة جميع الرموز السياسية التي أشرفت على ملفات العلاقة بين البلدين وهو ما خلق ترددا من الجانب الفرنسي عنوانه أنتظر لترى الفرز الذي سيحدث بعد المخاض الجزائري.

انتظرت فرنسا انتهاء المرحلة الانتقالية في الجزائر وبروز قيادة جديدة للبلاد لتطمح لإعادة إطلاق قطار العلاقات بين البلدين وهو ما بينه اسراع فرنسا إلى العودة إلى الزيارات واللقاءات الثنائية التي بدأت بزيارة وزير الخارجية الفرنسي لودريان إلى الجزائر بداية هذه السنة واتفاق الطرفين على تنشيط الملفات العالقة في مجال التعاون الاقتصادي والسماح للجنة العليا للتعاون والشراكة بالعودة إلى العمل وبلورة اقتراحات جديدة لاستعادة مكانة فرنسا في المشهد الاقتصادي والتجاري الجزائري.

بعد مرور ستة أشهر من الشروع في تلك الورشة في صمت تام من الجانبين ارتأى الطرف الجزائري المبادرة بإعلان استئناف زخم العلاقات بوتيرة أكبر مما كانت عليه من قبل حيث أعلن الرئيس تبون في حوار لقناة فرانس 24 عن زيارات دولة مرتقبة إلى الجزائر وفرنسا لرئيسي البلدين وعن العمل أكثر على إنهاء ملف الذاكرة ترتيبا لإطلاق مسار جديد لعلاقات الصداقة يستجيب لطموحات الأجيال الجديدة التي تتوق إلى علاقة بين الضفتين مجردة من عوائق الاعتبارات التاريخية التي تلتفت حولها لوبيات مدعمة للحركى والأقدام السوداء أو قدماء العسكريين الذين شاركوا في “حرب الجزائر” فضلا عن لوبيات أخرى خارج فرنسا تقف ضد استفادة الجزائر من علاقات متميزة تقوم على الندية وفي فائدة مشتركة للبلدين.

ويبدو أن الرئيس تبون يأمل بقوة في أن يلعب الرئيس ماكرون دورا مؤثرا على مستقبل العلاقات انطلاقا من كونه يدرك أن فرنسا ستخسر كثيرا إذا فقدت الجزائر كشريك استراتيجي هام وصديق بالنظر إلى عمق العلاقات التاريخية والروابط البشرية. ومما سيساعد على هذا الانتعاش تحرر ماكرون من تبعات الحقبة الاستعمارية فهو من جيل ما بعد حرب التحرير ويتمتع بطموح يقوم على طي صفحة الماضي المأساوي الذي وصفه خلال حملته الانتخابية بالجريمة ضد الإنسانية. وقد بينت إعادة 24 من رفات شهداء المقاومات الشعبية حسن النوايا من الجانب الفرنسي في انتظار خطوات فرنسية أخرى من شأنها تهيئة الجو لاقلاع جديد للتعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية ودعم التشاور السياسي في الشؤون الإقليمية والدولية لاسيما الوضع في ليبيا ومالي.

لقد بينت التجربة التاريخية للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن من بين متغيراتها القيادات المتعاقبة في الجاني الفرنسي إذ أن الفرق كان واضحا بين نظرة الرؤساء الفرنسيين منذ فرانسوا ميتران إلى إيمانويل ماكرون ومطالبتهم لهذه العلاقة فقد انتقلت فرنسا من نظرة الهيمنة الاستعمارية التي سيطرت على ذهن ميتران الذي كان عضوا في الحكومة الفرنسية خلال حرب التحرير الجزائرية إلى نظرة أكثر براغماتية لخلفه جاك شيراك الذي ظل يدافع عن علاقات صداقة متميزة مع الجزائر بالرغم من قوة المعارضة لتوجهه جزائريا وفرنسا إذ سارعت هذه المعارضة إلى إصدار قانون فرنسي يمجد الاستعمار الذي اضطر شيراك لالغائه. غير أن عهد ساركوزي كان أسوأ العهود فقد شهدت العلاقات ركودا لم يسبق له مثيل حيث تراجعت الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بشكل ملحوظ كما تراجع حجم التبادلات التجارية لاسيما وأن فرنسا ساركوزي امتعضت من تدابير الحماية الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر. ولم تستأنف العلاقات إلا بعد مجيئ فرانسوا هولاند عام 2012 فقد كان إنعاش الشراكة الاقتصادية أحد أولوياته إذ وقع البلدان في عهده على كم هائل من الاتفاقيات شملت المجالات الاقتصادية والثقافية وساهمت فرنسا في علاج الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مرضه في عهد هولاند الذي قدم شهادة عن حدة ذهنه مثيرة للجدل في الجزائر وفرنسا.

كانت الجزائر دوما قبلة للمترشحين للرئاسة الفرنسية ولم يشذ عن هذا التقليد الرئيس الشاب ماكرون فقد قام بزيارة قبل انتخابه وأخرى بعده وها هو يطمح لإعطاء نفس جديد لهذه العلاقة وهو على بعد عامين من انتخابات الرئاسة الجديدة في فرنسا. فهل ستساهم الجزائر في تجديد عهدة ماكرون. الأمر يتوقف على مرونة الرجل وبراغماتيته وقراءته لماضي وحاضر ومستقبل البلدين.