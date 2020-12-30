العلاقات الدولية ستتأثر باختيار لقاح كورونا

∙ لولا منظمة الصحة العالمية لأصبحنا نعيش عصر امبريالية الدواء

كشف المحلل السياسي و الخبير في الدراسات الإستشرافية، قلالة محمد سليم، أمس، أننا نعيش اليوم إحدى مظاهر جيوستراتيجية الصراع من أجل لقاح كورونا، وبالتالي فإن اقتناء اللقاح الروسي أو الصيني في الجزائر يعد تعبيرا آخر عن طبيعة التوازنات في المنطقة، يخفي في طياته صراعا خفيا بين الكبار، ومنه على السلطات العليا في البلاد التصرف بحكمة وذكاء في هذا المجال وقراءة تداعيات اليوم على المستقبل، خصوصا أن فيروس كورونا بين بوضوح أن الدواء له علاقة بالسيادة الوطنية، وتكالب الحاصل لاقتناء لقاحه الناجع يؤكد ذلك.

كما اعتبر الدكتور قلالة في تصريح خص به يومية “الوسط”، أنه من غير الممكن فصل الجيوستراتيجية عن الدواء و السياسة الدولية، لأن مسألة اللقاح اليوم ستكون امتدادا لصراع الأمس حول مَن يُهيمن على سوق الدواء في العالم، أما بالنسبة للدول المتخلفة اقتصاديا بما في ذلك الإفريقية فإنها تعاني من هيمنة الكبار على هذه السوق، وسيتم استخدامها كوسيلة للضغط في مجالات أخرى.

وأكد متحدثنا، في سياق متصل، أنه بغض النظر عن الجانب العلاجي، سوق الأدوية بشكل عام يشكل رهانا استراتيجيا في العالم بما قيمته ألف مليار دولار، وإذا علمنا سابقا أن الصين والهند تحتكران في السابق بما نسبته 80 بالمائة من إنتاج العناصر الفعالة في الأدوية.

وبهذا الخصوص، أوضح مؤسس ورئيس مركز الدراسات التطبيقية والاستشراف في الجزائر، أنه لولا منظمة الصحة العالمية التي أدرجت تعديلات على براءات اختراع الأدوية لتمكين دول العالم الثالث منها، لأصبحنا نعيش عصر امبريالية الدواء، متابعا أن الأدوية الجنيسة رخيصة الثمن التي تتفوق في صناعتها الصين خففت من حجم الصدمة، وإلا لكانت أسعار الأدوية على العموم بلغت حدودا تعجز بفعلها الكثير من البلدان على توفير الدواء لمواطنيها.

مريم خميسة