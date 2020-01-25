العلاقات الثنائية سترتقي إلى مستوى استراتيجي

أكد سفير الجزائر لدى تركيا مراد عجابي، أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى الجزائر تحمل أهمية تاريخية وتهدف لنقل العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي، متوقعا إقدام الطرفان خلال الزيارة على خطوات مهمة فيما يخص تطوير العلاقات الاقتصادية.

وقال سفير الجزائر في حوار مع الوكالة التركية أناضول أن الجزائر تدعم الهدف المعلن من قبل الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان القاضي برفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليار دولار، مضيفا في نفس الصدد: أن الجزائر تهدف للوصول إلى هذا الرقم خلال العام الجاري، لأن الأرقام الحالية لا تليق بحجم التبادل التجاري بين البلدين الكبيرين وأفاد المتحدث الا أنه سيتم توقيع اتفاقيات تجارية جديدة بين أنقرة والجزائر، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المختلطة المزمع عقده في الفترة المقبلة.

يذكر أن زيارة أردوغان إلى الجزائر هي الأولى من نوعها لرئيس دولة منذ اعتلاء تبون قصر رئاسة الجمهورية في 12 ديسمبر الفارط ويعول على هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري أملا كبيرا في دفع الحلول السياسية القائمة على الحوار مابين جميع أطراف الأزمة الليبية ومنع التدخل الأجنبي العسكري في هذا البلد بالإضافة الى تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وتركيا.

ع.ب