العقيد عبد الحفيظ عبيد قائدا جهويا للدرك الوطني بورقلة

أشرف العميد عبد الرحمان عرعار قائد الدرك الوطني على مراسم تنصيب العقيد عبد الحفيظ عبــيد قائدا جهويا للدرك الوطني بورقلة، خلفاً للعميد عبد الكريم رملي.

تمت مراسم التنصيب بمقر القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة، بحضور السلطات العسكرية. القائد الجهوي الجديد، يمتلك تجربة مهنية أكيدة، من خلال المناصب التي تقلَّدها وأثبت فيها إستحقاقه، والتي تسمح له بتأدية مهامه بكل جدارة وأريحية.

كما تُمكّنه السمات القيادية التي يتّصف بها من تجسيد التكامل والتنسيق التام مع مختلف الفاعلين، من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية، للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، من خلال الجاهزية الدائمة لوحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة.

بهذه المناسبة، عبّر العميد قائد الدرك الوطني على استعداده التام لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجهوي الجديد، وأمر جميع أفـراد وحدات القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة بطاعته وإعانته على أداء مهامه بكل صدق وأمانة.

في هذا الصدد، أسدى السيد العميد قائد الدرك الوطني، جُملة من التعليمات والتوجيهات إلى قادة الوحدات، يحثّهم فيها على بذل المجهودات اللازمة للقضاء على الإجــرام بشتى أنواعه.