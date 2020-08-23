العطل الممنوحة تعتبر عطل مرضية‎

برز خلال الفترة الأخيرة من انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) اشكالية العطل الممنوحة للمستخدمين المصابين بفيروس كورونا هل يتم إدراج أصحابها ضمن الموظفون المصابين بمرض مهني بحكم العدوى التي قد انتقلت لهم في محيطهم المهني أم تعتبر العطل الممنوحة لهم عطل مرضية لا غير ترفق بشهادة طبية للتوقيف عن العمل.

في هذا السياق، كشفت مراسلة ادارية موضوعها وضعية المستخدمين المصابين بفيروس كورونا، تحوز جريدة الوسط نسخة منها بأنه طبقا للمراسلة رقم 901/2020 و المراسلة رقم 902/2020 الصادرتين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، فإن إصابة المستخدمين بفيروس كورونا لا تعتبر حادث عمل ولا مرض مهني.

كما أن العطل الممنوحة للمستخدمين المصابين بفيروس كوفيد 19 تعتبر عطلة مرضية بما يفيد بأن على الموظف او العامل المصاب بالفيروس يتحتم عليه إيداع شهادة طبية للتوقف عن العمل.

محمد سبع