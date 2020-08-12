* بن خلاف : العصابة تريد ثورة مضادة

* بن طرمول: تركة ثقيلة محل تحقيقات العدالة والقضاء

*هادف: تقوية النسيج المؤسساتي أولوية الرئيس

ثمن فاعلون وناشطون في تصريح خصوا به جريدة الوسط تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معتبرين بأن الدولة مصرة وماضية في نهجهها بالكشف عن المتآمرين أجنحتهم الموزعة على الكثير من القطاعات خاصة الحساسة منها.

لخضر بن خلاف

العصابة تعمل على رسكلة نفسها

أشار النائب البرلماني عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف بأن سبق و حذر مما قاله الرئيس بخصوص سعي العصابة و أذنابها لرسكلة نفسها، دعيا جميع الأطراف للوقوف صف واحد ضد العصابة في الداخل و الخارج كي لاتعود البلاد إلى المآسي التي عاشتها منذ 20 سنة .

أكد النائب البرلماني عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف في تصريح خص به “الوسط” بأن العصابة تعمل على رسكلة نفسها على كل المستويات لتقوم بثورة مضادة، لافتا بأن لايمكن ببساطة أن تتوقف عن إجرامها الذي بدأته منذ 20 سنة ، قائلا :” الوضع الجديد لا تريده ، فهي لاتريد أن تتوقف عن إجرامها “.

و لفت لخضر بن خلاف بأن العصابة تستعمل كل الوسائل و جميع أذرعها السياسية و المالية لتكسير ما يمكن إنجازه في هذه الفترة، فهي تقوم بثورة مضادة ضد كل شيء يتخذ في البلاد .

وقال بن خلاف بأنه سبق و أن حذر من العصابة ، لافتا بأنها أثناء الحراك حاولت العصابة أن تتبنى الحراك و تسير فيه للتشويش عليه، مبرزا بأن العصابة و أذنابها يعملون في شتى الميادين و الفضاءات من أجل زعزعة الوضع و إحداث فتنة في البلاد.

عبد العزيز بن طرمول

تركة ثقيلة أفرزتها العصابة

اعتبر المحلل السياسي عبد العزبز بن طرمول بأن كلمة رئيس الجمهورية أمام ولاة الجمهورية تميزت بالوضوح والمباشرة أمام ما تعانيه البلاد من بعض التصرفات والممارسات على كل المستويات، الهدف منها عرقلة الجهود المبذولة لمحاربة ما أفرزته العصابات من تركة ثقيلة ومخلفات لا تزال محل تحقيقات العدالة والقضاء..

وأشار عبد العزيز بن طرمول في تصريح خص به “الوسط” بأن الرئيس تبون استعمل لغة الوضوح ومصطلحات الإدانة وتحميل المسؤوليات لكل الدين سجنوا ومن هم في طريق إثبات الاتهام وإصدار الأحكام ضدهم .

عبد الرحمان هادف:

فرصة لتدارك النقائص

اعتبر الخبير في التنمية عبد الرحمان هادف بأن لقاء الحكومة مع الولاة فرصة لإعطاء بعض التوجيهات و تقييم ما ثم دراسته في اللقاء الأخير، لافتا بأن رئيس الجمهورية جدد تأكيده على ضرورة التنمية بصفة عادلة .

وأكد الخبير في التنمية عبد الرحمان هادف في تصريح خص به الوسط بأن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لما يسمى بمناطق الظل ، وخو يراهن على تنمية هذه المناطق و تحسين ظروف معيشة سكانها.

و أشار عبد الرحمان هادف بأن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للمسؤولين على المستوى المحلي بمسح شامل لهذه المناطق للتعرف عليها بصفة دقيقة، ووضع برنامج تنموي لتحسين ظروف معيشة المواطن حتى تكون حركة اقتصادية في هذه المناطق و يكون للمواطن دور في التنمية .

وثمن عبد الرحمان خطوة الرئيس بعزل بعض المسؤولين المحليين ، لافتا بأنها خطوة أولية موفقة، مشددا بأن المسؤولين المحليين مطالبين بتجسيد التغيير المنشود و إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة .

إيمان لواس