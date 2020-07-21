العروض تتهاطل على موهبة وفاق سطيف قندوسي

ج.ن

هذا وما زالت العروض تتهاطل على اللاعب الشاب أحمد قندوسي، حيث أكدت مصادر مقربة من الفريق أن نادي شتوتغارت يريد التعاقد معه هذه الصائفة، إلا أن النادي الألماني يريد الحصول على خدمات قندوسي على شكل إعارة لموسم واحد على الأقل، كما أن أولمبياكوس اليوناني الناشط في الدرجة الأولى عرض على وكيل أعمال اللاعب فكرة التعاقد معه لمدة 5 سنوات كاملة، على أن ينتقل بعدها اللاعب لأندية عريقة تنشط في بطولات أوربية مرموقة خلال المواسم المقبلة.

كما يوجد اللاعب محل اهتمام من فريق سيسكا صوفيا البلغاري والذي يدرس إمكانية التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم، وهذا بعد التجارب الناجحة للاعبين الجزائريين في هذه البطولة خلال المواسم الفارطة، كما يتواجد قندوسي محل اهتمام غلطة سراي التركي، والذي طلب من كشافيه في الجزائر ربط اتصال مع إدارة الوفاق واللاعب لإقناعه بحمل ألوان الفريق.