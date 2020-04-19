العد التنازلي نحو الانفجار الأعظم

بقلم: احسن خلاص

بينا في المقال السابق كيف كان النضال حول المطلب الأمازيغي بعد الاستقلال امتدادا للصراعات الداخلية للحركة الوطنية الاستقلالية المتعددة التي امتدت لعشرين عاما، إذ انطلقت عام 1946 وانتهت عام 1966، أي في اللحظة التي فكر فيها القائمون على ترقية المطلب في ضرورة الانتقال من أسلوب المواجهة المباشرة مع السلطة إلى إحياء الأسلوب القديم الذي مهد له سعيد بوليفة منذ بداية القرن الماضي وتوقف ليفسح المجال للمواجهة السياسية في الأربعينات من القرن الماضي.

وساعد على عودة هذه الوجهة “العلمية” التحول الذي عرفته السلطة السياسية بعد انقلاب بومدين على بن بله الذي ولد قناعة لدى الفاعلين أن الاستمرار في المواجهة السياسية مع نظام بومدين معركة خاسرة مسبقا بالنظر إلى نزعته العسكرية المركزية القمعية التي لم تكن لتجد عناء كبيرا في تحييد القلة القليلة من الناشطين العاملين في هذا الحقل وفي سرية تامة داخل الوطن وفي فرنسا، يضاف إليها أن فشل تجربة أحزاب المعارضة مثل جبهة القوى الاشتراكية لحسين ايت احمد وحزب الثورة الاشتراكية لمحمد بوضياف والحركة الديمقراطية للتجديد الجزائري لكريم بلقاسم زاد من ترسيخ هذه القناعة بالنظر إلى المصير الذي عرفته هذه الأحزاب وقياداتها. إلى جانب عاملين لا يقلان أهمية أولهما ضرورة إعطاء هوية خاصة للنضال الثقافي وإبعاده عن الارتباط الضروري والآلي بالنضال السياسي للأحزاب وثانيهما إخراج المطلب الأمازيغي من بعده الجهوي القبائلي وإعطائه فرصة البحث عن آفاق جديدة في الفضائين الجزائري والمغاربي.

بدأ التفكير في نهاية عام 1966 في إنشاء إطار فكري أكاديمي يعمل في هدوء وحرية على ترقية اللغة والموروث التاريخي والانثربولوجي للبعد الثقافي الأمازيغي. ومن هنا انبثقت الأكاديمية البربرية للأبحاث والتبادل الثقافي في فبراير من عام 1967، وهي جمعية تتكون من 6 أعضاء اشتغلت لمدة عامين قبل أن تعوض بأكاديمية “اغراون إيمازيغن” (التجمع الأمازيغي) في ماي 1969. ولم يكن عملها منصبا على البحث في اللسانيات البربرية وترقية اللغة الأمازيغية بقدر ما اهتمت بالتعبئة وسط المهاجرين حول المطلب الأمازيغي لكي لا يبقى محصورا في حيز ضيق يهم النخب، وكانت تصدر كل أعمالها باللغة الفرنسية إضافة إلى إطلاق تعليم للأمازيغية بحرف التيفناغ للناشطين حولها.

عرفت سنوات 1970 استمرارا جادا في النزعة الأكاديمية والعالمة في تجسيد المطلب الأمازيغي مع محاولة إدراج تعليم اللغة الأمازيغية بجامعة باريس 8. لم تكن المعركة سهلة لكنها توجت في بداية 1973 بموافقة من اللجنة البيداغوجية للجامعة لإنشاء “تعليم اللغة والحضارة البربرية” الذي تشكلت حوله مجموعة الدراسات البربرية التي يشرف عليها مبارك رجالة خريج معهد الدراسات السياسية ومدرسة اللغات الشرقية الذي قاد المعركة في باريس. لم تكن هذه المجموعة أيضا مهتمة حصريا بترقية التعليم والبحث في اللغة والثقافة بل انصرف اهتمامها إلى الخطاب السياسي والإيديولوجي النمطي انطلاقا من أن هناك صراعا بين اللغتين العربية والفرنسية من جهة والأمازيغية والعربية العامية، يخفي صراعا طبقيا بين البرجوازية والجماهير الكادحة، وقد يعود هذا التحول إلى الخلفية السياسية لمبارك رجالة الذي كان عضوا قياديا في جبهة القوى الاشتراكية.

في منتصف عام 1976 عاد رشيد علي يحيى إلى حلبة الصراع من جديد ليعيد معه إلى السطح النضال المطلبي القائم على المواجهة السياسية مع نظام الحكم فقد أنشأ لهذا الغرض “الجبهة الموحدة للجزائر الجزائرية” التي أصدرت بيانات شديدة اللهجة تنتقد فيها حكم الرئيس بومدين الذي “أضعف من ثقل المجموعة الناطقة بالبربرية ورفض الاعتراف بوجودها في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعامة والثقافية والسياسية”. وذكرت هذه الحركة السياسية أن “لا أحد من الغزاة الذين تناوبوا على إفريقيا الشمالية من فينيقيين وعرب وفرنسيين غير من الخارطة العرقية لهذه البلاد. إن الجزائر التي تعتبر جزءا من إفريقيا الشمالية ليست عربية تماما مثلما لم تكن رومانية ولا وندالية ولا بيزنطية أو تركية.”

ولعل ما يميز هذه النضالات “الأكاديمية” أنها تنطلق من خلفية البحث في الثقافة واللغة لكنها ما تلبث أن تنزلق إلى المواجهة السياسية التي كانت ترفضها في بدايتها، إلى جانب كونها وجدت في فضاء المهجر ولاسيما في فرنسا متنفسا من الحرية للتعبير والعمل التوعوي للجالية الجزائرية حول المطلب الأمازيغي الذي لم يتمكن لعوامل موضوعية من الخروج إلا من منبعه القبائلي.

لم تكن الحرية التي تمتع بها الناشطون في باريس متوفرة في الجزائر لذا ظلت النشاطات الثقافية البربرية سرية وخفية ولم تكن لترقى إلى الاعتراف الرسمي، منها ما قام به مولود معمري الذي أسس رفقة مبارك رجاله الذي كان يشتغل أستاذا للغة العربية في كلية الآداب بجامعة الجزائر وعمار عبادة النواة الأولى للتفكير في مسألة ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية وهو التفكير الذي أثمر درس اللغة البربرية الذي كان يقدمه مولود معمري ابتداء من 1965 قبل أن يلغى خلال الدخول الجامعي لعام 1973. وبالمقابل انطلقت النضالات الثقافية السرية من جديد في ثانويات تيزي وزو والجزائر العاصمة وكلية الآداب لجامعة الجزائر إضافة إلى الحي الجامعي لبن عكنون.

لقد أدى القمع الذي تعرضت له الفعاليات الثقافية الأمازيغية في مجال المسرح والأغنية ومنع العديد من المغنين من البث عبر القناة الثانية القبائلية للإذاعة إلى تأجيج الراديكالية السياسية، التي تجسدت في مناوشات رمزية مثل تلك التي حدثت عام 1977 بملعب 5 جويلية أثناء مباراة نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة القبائل وملاحة حسين داي. المباراة التي تخللتها أهازيج هاتفة بحياة البعد الأمازيغي ومستنكرة سياسة التعريب تلك الهتافات التي أغضبت بومدين وعمقت موقفه المناهض للمطلب الأمازيغي وهو الذي كان قد انطلق عام 1976 في برنامج تنموي خاص بولاية تيزي وزو ذلكم البرنامج الذي كان له دوره في تسريع وتيرة المطلب قبل أن ينفجر ربيعا في مارس عام 1980.

في الحلقة القادمة سنتناول هذه اللحظة المفصلية من تاريخ المطلب الأمازيغي، سنتحدث عن دواعيها السياسية والثقافية والسوسيولوجية وحتى الاقتصادية وكيف تعاملت معها السلطة الجديدة برئاسة الشاذلي بن جديد، وفوق ذلك كيف صارت تلك اللحظة رمزية إلى حد أنها أحدثت نسخة ثانية لها لكنها سوداء بعد 21 سنة من وقوعها.

يتبع