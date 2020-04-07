الخبير الإقتصادي هارون عمر في حوار “للوسط “:العديد من القطاعات مهددة بالإفلاس، ونجاح جهود الحكومة تحتاج لهبة شعبية

الخبير الاقتصادي هارون عمر يتحدث عن الوضع الاقتصادي في ظل الوباء

حاورته : ايمان لواس

حذر الخبير الإقتصاي هارون عمر في حوار خص به جريدة “الوسط” من تداعيات أزمة كورنا على الإقتصاد، أين توقع بأن العديد من القطاعات ستتضرر بشكل غير مسبوق بل وستكون مهددة بالإفلاس على غرار قطاع السياحة والأسفار، بالاضافة لقطاع الخدمات ، دون إغفال شريحة واسعة من الجزائريين الذين يعتبرون من العمال اليوميين غير المسجلين في أي جهة، فئة كبيرة قد تصل إلى 10 ملايين نسمة تعمل في السوق الموازية وقد تحتاج لدعم من قبل الدولة في هذه المرحلة الحساسة، وللأسف أغلب الصناديق الخاصة بمثل هذه الحالات ضعيفة الملائمة ولا تستطيع أن تواكب الجائحة، وهو ما يحمل الحكومة الحالية عبئ كبير على حد قوله ، في حين أكد بأن الجزائر لن تستطيع لوحدها مجابهة تداعيات الأزمة على الإقتصاد في ظل عدم وجود كيانات محلية قادرة على التكتل لصياغة خطة للخروج من هذه الجائحة، معتبرا بأن الحل الوحيد للجزائر هو الارتماء في الحضن الصيني.

بداية، ماهي تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الجزائري؟

الجزائر ليست إستثناءا عن ما يحصل في العالم، والواضح أن الذي يؤثر على الجزائر أكثر من كورونا المستجد covid19 هو إنهيار أسعار المحروقات بسبب النقاش الحاصل بين المملكة العربية المتحدة وروسيا ، ضمن ما يعرف ب ” أوبك + ” ، تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي بدأ يصل إلى مرحلة الكساد سواء في أوروبا أمريكا أو الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط جعل السوق يغرق في كميات معروضة أكبر من الطلب، وتزامن هذا مع قرار أوحادي من المملكة العربية السعودية برفع إنتاجها وتخفيض الأسعار الخاصة بشهر أفريل وهو ما جعل النفط يتراجع بشكل غير مسبوق وصلت إلى حدود 20 دولار، والمشكل الآن أن روسيا تريد تحييد النفط الصخري الأمريكي بعدم رفع الأسعار فوق 40 دولار للبرميل، وهو ما يخلق نقاش عالمي قد يحتاج بعض الوقت لتسويته، هذا الواقع أثر وسيؤثر على مداخيل الجزائر والتي قدرت بحوالي 34 مليار دولار في سنة 2020، لكن مع المعطيات الحالية فهذا يعني أن مداخيل الجزائر من العملة الصعبة ستتراجع بالنصف، وهذا يرجع لتراجع أسعار البرميل حاليا، وإحتمال تقليص حصة الجزائر ضمن خطة دولية لتقليل المعروض ما بين 10 إلى 20 مليون برميل يوميا، وإذا كانت معروفا أن قيمة واردات الجزائر تقدر في حدود 43 مليار دولار سنويا، فإن مسارعت الرئيس لإقرار تقليص الواردات إلى 31 مليار دولار يرجع لمحاولة المحافظة على إحتياطي الصرف الذي هو في حدود 60 مليار دولار،بالاضافة لتقليص ميزانية التسيير ب 30 بالمئة، دون اغفال تقليص ميزانية سونطراك للنصف أي بما يعادل 7 مليار دولار، والمسارعة لإلغاء الدراسات التقنية والاقتصادية التي كانت تكلف الجزائر ملايير عديدة سنويا، وتوجه مفهوم خاصة في مجال النفط مدام السوق في حالة ركود .

ما تعليقك على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا؟

الإجراءات التي قامت بها الجزائر هي نفسها التي قامت بها جل دول العالم، وكانت متدرجة بشكل واضح، وكانت البداية بغلق الحدود فعزل مدينة البليدة وصولا لفرض الحضر الجزئي من 19 مساءا إلى 07 صباحا وصولا إلى تمديد الحجر من 15 إلى 07 صباحا، وأظن أن التحسيس الكبير الممارس من قبل مختلف الهيئات الوطنية وصولا إلى محاولة محاربة الاحتكار والرفع غير المبرر للأسعار، مع تقديم خطاب مطمئن من رئيس الجمهورية أكد فيه على أهم نقطة يجب أن نتحلى بها وهي التنظيم وصولا لتعليمات الوزير الأول بتشكيل لجان محلية من أجل إعانة الساكنة الذين يعانون في هذه المرحلة، والظاهر أن الجزائريين ملتزمين إلى حد بعيد، لكن الذي يطرح الأسئلة هو قدرتها على مرافقة المواطنين طيلة مدة هذه الجائحة خاصة أن التقديرات الطبية تؤكد أنها قد تصل إلى ما بعد ماي القادم، خاصة في حالة ما إذا لم يتم اكتشاف دواء أو لقاح، ولعل أبرز ما يؤرق الدولة أيضا هو القدرة على توفير وسائل الحماية للكادر الطبي والمواطنين بالاضافة لأنظمة الانعاش التي تعتبر السلاح الوحيد القادر على مكافحة الجائحة في ظل ما نعيشه الآن، ومنه فالحكومة لحد الآن ناجحة في إنتظار باقي المشوار الصعب الذي يجب على المواطنين أن يكونوا متعاونين لتجاوزها .

في نظركم، ماهي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لحماية الاقتصاد من تداعيات تفاقم الكورونا؟

أمريكا رصدت 2.2 ترليون دولار والبنك العالمي رصد 150 مليار دولار صندوق النقد الدولي يرصد 1 ترليون دولار ودول العشرين رصدت 5 تلريون دولار والاتحاد الأوروبي بصدد إطلاق أكبر إصدار لسندات في تاريخية وقد يكون بملايير الدولارات من أجل مواجهة الجائحة، ومنه فمهما فعلت الجزائر لن تستطيع لوحدها وفي ظل عدم وجود كيانات إقليمية قادرة على التكتل لصياغة خطة للخروج من هذه الجائحة، ومنه يبقى الحل الوحيد للجزائر هو الارتماء في الحضن الصيني، إن الذي يهم الأن في اقتصاد مهلهل كالإقتصاد الجزائري هو الاستفادة من هذه الحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي كوننا لا نملك شيء نخاف عليه، في المقابل لنا القدرة على الشروع في مرافقة الشريك الإستراتيجي الجديد ( الصين ) وخلق مؤسسات داخل الجزائر لامداد الدول الأوروبية خصوصا والعالم بشكل عام، ويمكن لهذه المؤسسات أن تكون في المناطق الشبه صحراوية التي تعرف بإرتفاع درجات الحرارة وتوفر اليد العاملة ، صحيح أن الوضع العالمي الراهن صعب لكن المحاولة في هذا الاتجاه، خاصة والعالم مستعد لدفع أي ثمن مقابل الاستفادة من هذه المنتجات وعدم قدرة الصين على تلبية الطلب العالمي بالإضافة لعدم انتشار الجائحة في الجزائر بالشكل المخيف الذي هو موجود في الضفة الأخرى من المتوسط يجعلنا أمام فرصة تاريخية للإستفادة من الوضع، وبما أننا نملك 60 مليار دولار كإحتياطي فالأولى من أن نستنزفها في استيراد السلع علينا بذلها في استثمارات قادرة على تنميتها وتطويرها لتصبح 600 مليار دولار، لإننا لو لجأنا للصين ونحن مفلسون فهذا يعني أنها ستؤكلنا .

ماهي الأليات والوسائل للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني ؟

الجزائر أصرت قرار بمنع تصدير حوالي 1200 سلعة، في هذه المرحلة الحرجة بعد أن بدأ بعض المنتجين يصدرون الكمامات، والجزائر اليوم لا تملك العديد من الصناعات القوية، خاصة أننا دولة مستوردة ولسنا مصدرة عدى النفط طبعا الذي يشهد كسادا الآن، والمهم الآن هو كيف يمكن بناء اقتصاد على هامش هذه الجائحة، خاصة بعد أن تأكدنا أن الشباب الجزائري قادر على العمل في كل المجالات وتصنيع كل شيء والورشات التي تحولت بين ليلة وضحاها من إنتاج الأحذية والألبسة لإنتاج الأقنعة الواقية والألبسة الواقعية دليل على أننا قادرون على كل شيء، مخابر الجامعات التي تحولت لإنتاج المطهرات أكدت أننا قادرين على كل شيئ، شركة اوني التي ستبدأ في انتاج أجهزة الانعاش أكدت أننا قادرين هذه الأمثلة وأخرى تؤكد أن أكبر عائق نعيشه الآن هو أن النظام السابق فرمل كل المحاولات والمبادرات من أجل تطوير الاقتصاد الجزائر والآن مع إقرار نظام الصيرفة الاسلامية البنكية وفتح الشبابيك الاسلامية مع تمنياتنا بإتباع هذا الأمر بقرارات لتطوير المنظومة، مع أملنا في منح الحق للأساتذة الجامعيين لدخول وإنشاء المؤسسات، دون إغفال تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإصلاحات ضريبية عميقة، مع إعادة هيكلة الهيئات المخصصة لدعم الشباب على غرار لونساج والكناك ولونجام وحتى لوندي، مع الحرص على فتح حاضنات أعمال بالجامعات الوطنية وتسهيل ذلك على مستوى الولايات، ومرافقة كل هذا بفتح الباب أمام المؤسسات العالمية لدخول السوق الوطنية كلها إجراءات يجب أن تتخذ في أسرع وقت لنكون جاهزين لبداية العمل مباشرة بعد زوال جائحة كورونا .

ماهي تداعيات فيروس كورونا على الأسواق والاقتصاد العالمي ،هل تتوقع في أن يتسبب وباء كورونا في كارثة اقتصادية عالمية؟

كورنا المستجد أو covid19 هو جائحة عالمية ضربت العالم ككل، وأثرت على سكان المعمورة، وهي الآن تجبر نصف سكان الآرض على البقاء في الحجر المنزلي، ولم تبقى إلا بعض الدول التي لم تكتسحها الجائحة، ومنه فالتداعيات الاقتصادية للجائحة تشبه إلى حد بعيد ما يحد في حالة الحرب العالمية الأولى أو الثانية، ويكفي أن دولا كأمريكا وهي أكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي فاق 20 ترليون دولار فعلت ” قانون الدفاع ” مما يعني أن أمريكا تتعامل مع الحائجة كأنها حرب حيث يخول هذا القانون للحكومة الفيدرالية اتخاذ مجموعة من الاجراءات تصل لإجبار الشركات الخاصة على توجيه إنتاجها للمواد ومع هذا فقد فقد 6 ملايين أمريكا مناصب شغلهم، أما في إسبانيا فقد وصلت لحدود المليون منصب وهو الحال في كل دول الأوروبية، إن الدين العالمي يبلغ 3 أضعاف الناتج العالمي وفي ظل هذه الظروف التي نعيشها أغلب الخسائر ستكون على مستوى الأسواق المالية التي عادة ما كانت تتغذى من الصناديق السيادية الناتجة عن فوائض الدول النفطية، وهو ما يخيف أغلب الاقتصاديات لأن هذا يعني إنهيار المنظومة الاقتصادية العالمية كما هي معروفة حاليا، وإنقاذها لا يكون عادة إلا بطبع وضخ ترليونات الدولار التي لن يكون لها مقابل، وإستمرار الجائحة يعني إنفجار الفقاعة ببساطة .

أين سيتجه إقتصاد العالم بعد أزمة كورونا، و هل سيعيد صياغة حركة القطاعات؟

لا أحد يمكنه أن يقدم إجابة دقيقة حول هذا الموضوع وكل ما يقال هو تكهنات، فلا أحد كان يتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في إيطاليا وإسبانيا بمآت الموتى كل يوم في حين أن اليونان الأضعف في أوروبا لا تزال صامدة، في المقابل فإن أمريكا اليوم تعاني من أكبر أزمة جعلتها تتحول إلى قرصان تستولي على المعدات الطبية عنوة، ومصير الاقتصاد العالمي مرتبط إلى حد بعيد بمصير تطور جائحة كورونا، وخير دليل على ذلك الصين التي ورغم إغلاق مصانعها وحدودها لمدة شهر كامل إلا أنها عادت للساحة الدولية بقوة، وأصبحت المورد الأول لكل دول العالم، ومنه فالعالم اليوم أمام حتمية العمل المشترك . صحيح أن العالم سيتغير ما بعد covid19 لكن الحرب التي يروج لها عديد من المتحدثين التلفزيونيين لن تكون، بل ستكون الحكومات أمام شعوب جائعة تتقاتل داخليا ليأكل القوي الضعيف، ولا يهم هؤلاء المتحدثين إلا إنخفاض الأسهم أكثر من أجل الإستيلاء عليها بأثمان بخصة ، الحكومات قوية كانت أو ضعيفة من الصعب أن تسيطر على أفرادها، وهو ما يجعل الحكومات لا تملك الوقت ولا الإمكانيات للبحث عن الموارد خارج حدودها مما يجعل احتمال وقوع الحروب بعيد لدرجة الاستحالة، ولعل اكبر رابح في المرحلة القادمة الشعوب المنظمة التي لم تستطع العولمة اختراقها ( الصين، كوريا …الخ ) وبعض المجتمعات المنغلقة التي حافظت على نظام داخلي خاص ( بني مزاب في الجزائر ) لأن المرحلة القادمة سيكون أهم قاعدة فيها قدرة الفرد على التضحية في سبيل بقاء المجموعة، وهو ما يجعل متطلبات الاستقرار داخل البلد تتمحور حول نقطتين أساسيتين

و هما حجم سكان قليل و التزام السكان وقدرتهم على التضحية في سبيل الجماعة، إن المصير المشترك أصبح فكرة قديمة في عصر الرأس مالية المتوحشة، نظرا لأن الكل اصبح يفكر بشكل فردي وفي مصلحته الخاص، والظاهر اننا الآن نعود شيء فشيء إلى ضرورة الاعتماد على مبادئ الإشتراكية وتحول عقلية الفرد من الذاتية الخالصة إلى التفكير في الجماعة ، لعل النظام الإسلامي الذي لم يجرب حتى الآن في أي بلد من الأنظمة القادرة على المساعدة في ظل هذه الجائحة، واستخلاص مجموعة من الخصائص ضرورة وحتمية خاصة وأن من أهم تعاليم الإسلام وجوب اتباع تعليمات ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم خاصة في حالات الخاصة والحروب والمجاعات والأوبئة، حيث يصبح العمل الجماعي بقيادة واحدة حتمية لإنقاذ حياة الناس وان كانت هذه القيادة تعاني نوعا من الضعف أو عدم الإتقان، يضاف إلى ذلك تعاليم الإسلام التي تعتبر أن البذل والعطاء والمنح في أوقات الشدة دليل قوة ايمان وشدة تعلق بالله فالحديث الصحيح يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لم يكن أحد يتوقع ما وصل إليه العالم، وإن توقع أحد حدوثه فالظاهر أن توقعه جمح فجانب الصواب، وإن كان ايجاد دواء أو لقاح قد يقضي على الجائحة فإن العالم اليوم متأكد أنه لن يستطيع البقاء كما كان سابقا، بل هو في حاجة إلى البحث عن ما يمكنه من البقاء في ظل شح الموارد وندرتها بعد أن استنزف الانسان الطبيعة بشكل وحشي … لا يمكن ان نتوقع مآلات المستقبل بدقة، لكن الأكيد أن ما بعد الجائحة سيكون منقسما بين منطق العيش المشترك الذي يمكن الأرض من الإستمرار والذاتية التي ستفجر العالم من الداخل .

بخصوص المؤسسات التي تضررت كثيرا من الأزمة ، ماهي الإجراءات التي يجب على الحكومة أن تتبناها للتعويض عن الخسارة؟

أما على الصعيد الجزئي فقطاعات كثيرة ستتضرر بشكل غير مسبوق بل وستكون مهددة بالافلاس على غرار قطاع السياحة والأسفار، بالإضافة لقطاع الخدمات ، دون إغفال شريحة واسعة من الجزائريين الذين يعتبرون من العمال اليوميين غير المسجلين في أي جهة، فئة كبيرة قد تصل إلى 10 ملايين نسمة تعمل في السوق الموازية وقد تحتاج لدعم من قبل الدولة في هذه المرحلة الحساسة، وللأسف أغلب الصناديق الخاصة بمثل هذه الحالات ضعيفة الملائمة ولا تستطيع أن تواكب الجائحة، وهو ما يحمل الحكومة الحالية عبئ كبير ، الكثير من التجار البسطاء هم الآخرين معرضين لخسائر كبيرة خاصة أصحاب النشاطات الممنوعة الآن في ظل الحجر الصحي على غرار الأكل السريع المطاعم تجارة الملابس الأحذية وغيرهم، حيث أن أغلبهم يكترون محلاتهم من خواص، وهو ما يعني أنهم لن يستطيعوا استرجاع أموالهم في هذا التوقف المرحلي الذي قد يطول إلى ما بعد منتصف جوان ، كما أن إدماج العمال أصحاب عقود ما قبل التشغيل والذي يبلغ عددهم حوالي 400 الف تبقى معلقة وغير قابلة للتطبيق، بل أن هناك إحتمالات واردة إن لم تتحسن أسعار المحروقات للذهاب نحو إلغاء العملية، حالها حال تخفيض الضريبة على الدخل لأصحاب الدخل أقل من 30 الف دينار جزائري حيث تبقى هذه الفئة هي الأخرى تنتظر قانون المالية التكميلي من أجل البت فيها، قطاع التركيب SKD CKD سواء في قطاع السيارات أو قطاع الكهرومنزلي يبقى في حاجة ماسة لمراجعة تامة، قد تؤدي لغلق العديد من المصناع التي لا يمكن لها أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومنه تسريح العمال المنتمين إليها والذي يملك أغلبهم عقود ما قبل التشغيل، كانت مقدمة من الحكومات السابقة كتسهيلات لأصحاب هذه المصانع، كل الاجراءات المتخذة الآن لا معنى لها كون الاقتصاد الجزائري مرتبط بإرتفاع برميل النفط الذي لن يرتفع فوق 40 دولار للبرميل في السنة الحالية، ومع ذلك فإنني انصح بتعزيز سيولة لدى المصارف الوطنية وأظن أن تخفيض الإحتياطي الإجباري ب02 بالمئة منذ أيام يجب تدعيمه بآليات لإحتواء السوق غير الرسمية من أجل أدماج ال50 مليار دولار الموجودة في السوق غير الرسمية، اعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب من نصف ضرائبها وتمديد آجال دفع أقساط ديون البنوك ، تحيين نظام الدعم الاجتماعي من خلال احصاء المحتاجين وتحويل الأموال المخصصة لهذا لتدفع مباشرة لمستحقيها عوض تحويلها للمنتجين والمستوردين ، تقليل الانفاق العمومي، وتحويل إنشاء المشاريع العمومية للشراكة مع القطاع الخاص من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص المعروف ب PPP وتطوير عقود BOT من أجل رفع الأعباء على القطاع العام وتفعيل القطاع الخاص ، الحرص على عقد وتعزيز التحالفات الدولية خاصة مع الصين روسيا وتركيا، لأن عصر اللاموقف قد ولى .

حاورته: إيمان لواس