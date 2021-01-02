العدالة تلغي إضراب موظفي وزارة التجارة

∙ تحقيق مطالب المضربين ووضع برنامجين للتكوين

وجهت وزارة التجارة، أمس، بيانا إلى موظفي القطاع المنخرطين في التنظيمين النقابيين UGTA-SNAPAP ، بعد الدعوات للدخول في إضراب، كاشفة خلاله عن صدور حكمين قضائيين يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا ،والمعلن عنه يومي 3 و4 جانفي، ومن 10 إلى 13 جانفي 2021.

وأوردت الوزارة في بيان تحوز “الوسط” نسخة منه، أن حكمين قضائيين المعنيين بالإضراب، قد صدرا تحت رقمي 20/807 و 20/806 بتاريخ 31 ديسمبر2020، عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، مجددة بالمناسبة تأكيدها أنه قد تم التكفل بأغلب المطالب المطروحة، بالحوار والتشاور مع كل الموظفين ومن خلال المدراء الولائيين، وهذا بعد عقد عدة لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم هذا من جهة، بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين UGTA-SNAPAP ، حتى بعد إعلان كل من النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، وكذا الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة عن الشروع في إضراب، مشيرة أنه قد تم قطع أشواط كبيرة في تحقيق العديد من المطالب لموظفي القطاع، منها تحسين إيرادات صندوق المداخيل التكميلية “FRC“، إلى جانب الحصول على رخصة استثنائية من الوزير الأول لاستعمال مبلغ متبقي معتبر من السنة المالية 2019، مع إلغاء العمل بالتعليمة الوزارية الخاصة بعدم تطبيق غرامة المصالحة المقدرة بـ400 ألف دج والمتعلقة بعدم مطابقة المنتوجات المستوردة، بالإضافة للمتابعة الفعلية مع مصالح الوظيفة العمومية لملف ترقية عدد معتبر من الموظفين المستوفين للشروط القانونية، وكذا الشروع في الإجراءات الضرورية لإطلاق عملية تكوين الموظفين المعنيين بالترقية المهنية في المناصب والمنتمين للأسلاك المشتركة والتقنية.

وأشار ذات البيان، في سياق متصل، أنه في مجال التكوين وتحسين المستوى وكسابقة يجسد حاليا لأول مرة برنامج ضخم بدون أثر مالي على الخزينة العمومية لفائدة الموظفين، حيث استفاد منه قرابة أربعة آلاف موظف في خمسين تخصص من بداية شهر أكتوبر الماضي، والذي سيتواصل إلى غاية نهاية شهر جانفي 2021، كما سيطلق خلال هذه السنة برنامج تكوين حضوري يخص أربعة مجالات تكوين لحوالي 200 موظف، مؤكدة في نفس السياق، أنه تم إسداء التعليمات للمسؤولين بتمكين الموظفين بمزاولة الدراسات الجامعية في حدود ما يسمح به القانون.

مريم خميسة