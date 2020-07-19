العدالة تفتح ملف محطات الدفع والمحولات ال15

* أطراف فاعلة أوقفت الملف

كشفت مصادر قضائية أن ملف الطريق السيار بالجهة الغربية والمحولات ال15 ومحطات الراحة قريبا أمام العدالة بعد التأخر الكبير في الأشغال قبل أن تتوقف قبل سنة وكانت مديرية الأشغال العمومية لكل من ولايات تلمسان ، سيدي بلعباس ، معسكر ، غليزان ،الشلف بالتعاون مع مؤسسة تسير الطرق السريعة بالجهة الغربية قد وجهت إعذارات شديدة تحت طائلة الغرامة التهديدية في سنة 2017 إلى مؤسسة حداد للأشغال العمومية التي أوكلت إليها أشغال محطات الدفع ال15 الموجودة على 06 مواقع بهذه الولايات والتي كان من المفروض أن تنهي أشغالها خلال نهاية 2017 لضمان دخول الطريق السيار الخدمة بالدفع خلال نهاية السداسي الأول من سنة 2018 وهو ما لم يتم لان مؤسسة حداد لم تنتهي أشغالها بهذه الولايات الى اليوم وكذا تأخر استلام الأجهزة الخاصة بالاستغلال بالرغم من تلقيها دفعات مالية كبرى على مراحل ما أستوجب الإعذار قبل إحالة الملفات على القضاء آنذاك خاصة وأن هذه التأخيرات تكلف الخزينة العمومية خسائر كبيرة تستوجب التعويض، لكن تدخل أطراف فاعلة آنذاك بمن فيهم وزراء وشخصيات أوقف الملف الذي عاد إلى الظهور بمعطيات جديدة التي حملت حقائق توقف شركة حداد في استكمال ما عليها من مشاريع في الطريق السيار ، رغم أن وزير الأشغال العمومية عبد القادر واعلي خلال زيارته إلى كل من بلعباس وتلمسان يوم 18/03/2016 كان قد أكد أن الطريق السيار سيدخل باب الخدمة بالدفع مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2017 ووجه تعليمات شديدة لمجمع حداد إلا أن ذلك لم يكن نتيجة التأخر الكبير في أشغال المحولات من قبل هذه المؤسسة التي كانت تلقى دعما من قبل شقيق الرئيس بوتفليقة “السعيد” والوزير الأول أويحيى وخليفته “نور الدين بدوي” بحكم قرب علي حداد من مركز القرار ما جعل شركته لم توفي بالتزاماتها رغم أن الوزير كان قد أمر آنذاك برفع عدد العمال إلى 6000 بورشات الانجاز واعتماد نظام المداولة لإكمالها قبل نهاية سنة 2016 وهو ما تعهد به ممثل شركة حداد شكليا لكن بمجرد مغادرة واعلي الجهة الغربية حتى اتصل القائمون على المشروع بعلي حداد الذي اتصل بالسعيد بوتفليقة الذي أسقط تعليمات واعلي في الماء لكن ذلك ، أكثر من ذلك فقد تم تأخير صفقة شراء العتاد الخاص بتجهيز نقاط الدفع التي كان من المفروض أن يتم بداية سنة 2017 واستغلت في تهريب رؤوس الأموال على دفعات نحو اسبانيا

أكثر من هذا لم تلتزم شركة حداد في استكمال أشغال 11 مركز للخدمات و22 مركز للحماية المدنية و16 فضاء للراحة بالولايات الغربية ناهيك عن عدم إطلاق أشغال 6 محولات بالطريق السيار التي توقفت بها الأشغال والتي كلها كانت من نصيبها و حولتها إلى شركات أخرى عن طريق المناولة ، زيادة على ذلك فإن المدينة السياحية التي من المفروض أن تحتضنها ولاية سيدي بلعباس والتي استفادت منها ذات المؤسسة لم تتجاوز أشغالها ال50 بالمائة وهو الأمر الذي وقفت عليه تحقيقات مصالح الشرطة الاقتصادية التي كشفت أن شركة حداد استغلت مركز الدفع لتهريب الملايير إلى الخارج تحت غطاء شراء اللوازم التي لم تتم بالرغم من تأخرها أكثر من 03 سنوات .

محمد بن ترار