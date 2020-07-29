العدالة تفتح ملف خليدة تومي في سبتمبر

* التحقيق أكثر من 21 متهما و40 شاهدا

أتمت المحكمة العليا التحقيق مع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المولودة مسعودي رفقة عبد المجيد بن بليدية رئيس في أول ملف لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في ملفات تبديد العشرات من الملايير في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة والتي فجرتها قضية الخيمة العملاقة ،وقد مس التحقيق أكثر من 21 متهما و40 شاهدا ، حيث من المنتظر أن يتم إحالة هذا الملف على المحاكمة بمحكمة سيدي امحمد شهر سبتمبر المقبل .

وأشارت ذات المصادر أن أكثر من 25 ملفا تخص عاصمة الثقافة الإسلامية لايزال التحقيق فيها منها ملف متورط فيه رئيس بلدية تلمسان السابق و 15 شخص أخر ما بين متهم وشاهد والدي تم الاستماع إليهم سابقا من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة ندرومة وتم توقيف الملف وهي القضية التي تعود إلى أكثر 05 سنوات خلت حققت فيها عناصر الشرطة القضائية والاقتصادية بتلمسان وتم أحالتها إلى النائب العام لدى محكمة تلمسان الذي أحالها إلى محكمة سبدو قبل التخلي عنها لفائدة نيابة ندرومة والتي انطلقت في التحقيقات مع رئيس البلدية السابق من قبل قاضي تحقيق محكمة ندرومة ، حيث تبين تضخيم فواتير كبيرة لمشاريع أنجزت وأخرى لم تنجز وسجلت على أنها منجزة بالإضافة إلى تضخيم فواتير الإطعام والحلويات لدى أحد المتعاملين الذي كان مسؤولا بالولاية.

محمد بن ترار