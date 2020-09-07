العدالة تفتح ملف إعداد قوائم الآفلان لتشريعات 2017

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن السلطات القضائية قد باشرت تحريك ملف التصريحات التي قدمها جمال ولد عباس فيما يخص ترتيب قوائم الافلان ، حيث من المنتظر أن يتم استدعاء كل من الطيب لوح وعبد المالك سلال رفقة نور الدين بدوي في هذا الملف الذي سيحول إلى المحكمة العليا خلال الأسبوع المقبل.

هذا وأكدت ذات المصادر أنه سيتم سماع جمال ولد عباس كشاهد في الملف بصفته أول من أدلى بتصريحات ترتيب قوائم الانتخابات التشريعية لسنة 2017 مقابل المال ، ما يعد قضية فساد تضاف من تقليص شرعية البرلمان الحالي ، هذا وأشارت ذات المصادر أنم هذا الملف سيضم إلى ملف تزوير 5 ملايين استمارة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمتهم فيها نور الذين بدوي الذي أكدت التقارير الأمنية استغلاله ملفات موظفي الدوائر والبلديات والولايات في ملا الاستمارات ، بالإضافة إلى مواجهة كل من سلال ولوح بالمشاركة في الجريمة والتستر عليها ، ومن الممكن أن يعيد هذا الملف الوزير الأسبق للأشغال العمومية عبد الغني زعلان إلى التحقيق بصفته كان رئيس حملة المرشح السابق بوتفليقة خلفا لسلال .

محمد بن ترار