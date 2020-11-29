العجائن الغذائية المصنوعة من مواد مدعمة غير معنية بارتفاع الأسعار

اكد المدير العام لضبط و تنظيم الاسواق بوزارة التجارة سامي قلي ان العجائن الغذائية التي تعد مادتها الاولية مدعمة من الدولة غير معنية بارتفاع الاسعار التي مست بعض العلامات.

وكشف قلي أن الوزارة بالفعل سجلت ارتفاعا لأسعار بعض العلامات من العجائن الغذائية التي عرفت ارتفاعا ب5 الى 10 دج للكيلوغرام لكن ليست كلها مشيرا الى ان الصناعيين الذين يستوردون بأموالهم الخاصة القمح الصلب الذي يعد المادة الاولية لصناعة الدقيق و العجائن يحددون سعر هذا المنتوج الغذائي اخذا بالحسبان اسعار هذه الحبوب في سوق البورصة الدولية التي تناهز حاليا 212 اورو للطن كما اكد ذات المسؤول ان الوزارة تسعى الى احترام تطبيق الاسعار التي حددتها الدولة للمواد المدعمة مضيفا ان فرقنا موزعة في الميدان عبر 48 ولاية من اجل ضمان تطبيق الاسعار السارية و التبليغ عن اي ارتفاع غير قانوني و تابع ذات المسؤول ان فرع الصناعات الغذائية للعجائن و السميد عرف بعض الاختلالات بعد ان صدر في شهر سبتمبر الاخير المرسومين في الجريدة الرسمية (رقم 52) المتعلقين برفع الدعم عن القمح اللين و الصلب الموجهين لصناعة انواع اخرى من الدقيق و سميد القمح و العجائن الغذائية و الكسكس