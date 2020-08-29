العثور على ملاكمة المنتخب الوطني ايمان خليف المختفية بجبال تكيجدة

ج.ن

عثرت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم السبت على الملاكمة الدولية، ايمان خليف، بعد أن ضاعت منذ أمس الجمعة بجبال تيكجدة أين تتواجد رفقة المنتخب الوطني للملاكمة في تربص تحضيري تحسبا لأولمبياد طوكيو 2021.

وتم العثور الملاكمة الدولية في منطقة التل الأحمر على بعد 17 كلم من مكان اقامة الفريق بمركز التسلية والرياضة، وهي في صحة جيدة.

وتعد إيمان خليف ذات 19 عاما ابنة قرية بيبان مصباح التابعة لبلدية عين بوشقيف بولاية تيارت، أول ملاكمة جزائرية تتأهل للأولمبياد”. وتطمح ملاكمة فريق جمعية الحماية المدنية مواصلة مشوارها ضمن هذه المؤسسة العريقة التي قدمت الكثير للقفاز الجزائري، بتكوين عديد الملاكمين المتميزين للمنتخب الجزائري.

وكان الفريق الوطني في خرجة تدريبية في أعالي جبال تيكجدة أمس الجمعة وعند عودتهم للمركز لاحظوا اختفاء ايمان خليف.

وقد شارك في عملية البحث عناصر الأمن والحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي.