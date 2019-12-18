العثور على كيلوغرام و نصف من الكوكايين بميناء وهران

تمكن ظهر اليوم أعوان فرقة شرطة الحدود بميناء وهران من توقيف بحار يعمل على ظهر سفينة نقل المسافرين ( الجزائر 2 ) و بحوزته كمية من المخدرات الصلبة ( الكوكايين ) قدر وزنها حسب مصدر البلاد ب كيلوغرام و نصف 1500 غرام

كما مكنت العملية من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدر ب 4000 اورو .

العملية جاءت حسب متحدث البلاد فور وصول الباخرة ( الجزائر 2 ) من مدينة اليكنت الاسبانية حينما لاحظ مصالح الامن الجاني يغادر الباخرة بتصرفات غريبة الامر الذي دفع بهم الى تعقبه و تفتيشه اين كانت النتائج ايجابية حيث تم تحويله الى مقر الامن الولائي لاستكمال التحقيق معه