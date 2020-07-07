العثور على طفل يبلغ 5 سنوات كان مفقودا بالاغواط

تمكنت عناصر الحماية المدنية، أمس، من العثور على طفل يبلغ 5 سنوات، على بعد 3 كلم، من مقر سكناه في الأغواط، وحسب بيان لذات المصالح، فإنه و إثر الإبلاغ عن اختفاء طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بالمنطقة المسماة تعسيس ببلدية واد طويل، دائرة ڨلتة سيدي سعد، توجه أعوان الحماية المدنية، إلى عين المكان أين باشروا عملية البحث، ليتمكنوا بعدها، من العثور على الطفل بمكان يبعد حوالي 3 كلم عن مقر سكناه، في حدود الساعة الواحدة والنصف، صباح أمس.

وأضاف ذات البيان أن الطفل يتواجد في صحة جيدة، وسط فرحة عارمة لذويه وأهله، ولأعوان الحماية المدنية والدرك الوطني.

مريم خميسة