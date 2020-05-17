العثور على سفير الصين لدى إسرائيل ميتا داخل منزله

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية صحة تقارير صحفية أفادت بالعثور اليوم الأحد على جثة سفير الصين لدى إسرائيل، دو في، داخل مقر إقامته في مدينة هرتسليا.

وأعلنت الوزارة أن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث وشرعت في التحقيق في وفاة الدبلوماسي الصيني، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبها، ذكرت السفارة الصينية في تل أبيب أنها لا تستطيع تأكيد صحة هذه التقارير الآن، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

ووصل الدبلوماسي الصيني، البالغ من العمر 57 عاما إسرائيل لتسلم منصبه الجديد في فبراير الماضي، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وتولى قبل ذلك منصب سفير بكين لدى أوكرانيا.

ولدى السفير الراحل زوجة وطفل لكنهما حاليا ليسا في إسرائيل.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر طبية، أن “وفاته تبدو طبيعية”.