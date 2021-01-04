العثور على جثتي شابين في سواحل عين تموشنت ووهران

أعلنت اليوم مصالح الحماية المدنية لولاية عين تموشنت عن انتشال جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثالث من عمره، ألقتها أمواج البحر بشاطئ “ساسل” ببلدية العامرية في الساحل التموشنتي، يرجح أنها جثة مهاجر غير نظامي غرق في عرض البحر وسط الأحوال الجوية السيئة على سواحل غرب البلاد على وجه الخصوص، وبحسب المصدر، فان الجثة المنتشلة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني صاف.

كما عثر عصر أمس الأحد على جثة شخص في حالة متقدمة من التحلل، لفظته أمواج البحر، كانت تطفو فوق سطح البحر بشاطئ لامادراك في عين الترك، ولم يتم تحديد ظروف غرق هذا الشخص، لكن من المرجح أنه كان يحاول بلوغ السواحل الاسبانية في ظل أحوال جوية رديئة ورياح قوية تخيم على غرب البلاد منذ عدة أيام .

وتابع المصدر، أن فرق الإنقاذ في ولاية تلمسان،أوقفت عمليات البحث عن جثتي شابين غرقا في عرض البحر بشاطئ هنين، يرجح أنهما كانا ضمن قارب صيد يقل مهاجرين غير شرعيين بصدد عبور المياه الإقليمية نحو سواحل طريفة الاسبانية، وفق مصادر محلية تناقلت أنباء فقدان حراقة في شواطئ المنطقة، وهو ما يرفع حصيلة الجثث المنتشلة في ظرف يقل عن 48 ساعة في سواحل الغرب الجزائري، إلى 12 جثة، بعد أن لفظت أمواج البحر، سبع جثث متحللة بشاطئ الاخوة الثلاثة الخروبة في مستغانم أربع نساء وثلاثة رجال “تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة”، وخمس جثث أخرى انتشلتها شواطئ تنس، وهران، عين تموشنت.