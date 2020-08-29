العثور على ثعبان نادر بغابة جبل قهر بوهران

تم العثور على ثعبان نادر على مستوى غابة جبل قهر حسبما كشفت جمعية تربية الطيور وحماية البيئة والحيوان “شفيع الله” التي تدعو زوار هذا الفضاء الغابي إلى توخي الحذر بالنظر لخطورة هذا النوع من الزواحف.

وقد تم العثور على هذا النوع من الثعابين النادر خلال عملية تنظيف واسعة بغابة “جبل قهر” المعروفة أيضا باسم غابة “جبل الأسود” والتي نظمت أمس من طرف هذه الجمعية بمشاركة عدة فاعلين, كما أوضح وأشار إلى أن هذا النوع من الزواحف الذي يعرف باسم “أفعى أرزيو ” يعتبر سام وخطيرا جدا مما يستوجب على زوار غابة “جبل قهر” أخد الحيطة والحذر عند التوغل داخل هذه الغابة, مبرزا أن هذا الثعبان يعيش بين الحجارة و في الحشائش الكثيفة وقد ظهرت هذه الأفعى ذات اللون الأسود وعلى جلدها حلقات دائرية ولا يتجاوز طولها 25 سنتيمتر وقطرها واحد سنتيم قبل الوقت المعتاد لخروجها من جحرها أي كان قبل منتصف النهار وهذا يعني أنها موجودة بكثرة علما أن أفعى أرزيو ” تعيش عادة بمنطقة رأس كربون ولم يعرف سبب تنقلها إلى الغابة المذكورة