العثماني و الخسارات المتتالية

بقلم: وداد الحاج

قرر الفصيل الإخواني في الجزائر ممثلا في حركة حمس مهاجمة نظيره المغربي ،وهي سابقة نادرة في تاريخ هذا التنظيم العالمي ،تصريحات مقري أمس تؤكد أن ردود الفعل من داخل التنظيم ستتوالى تباعا ضد قرار “الاخوان المغاربة” ،و قد يصل الأمر إلى حد إعلان البراءة و رفع الغطاء عن جماعة سعد الدين العثماني ،حيث أن قيادة التنظيم لا يمكن أن تغمض عينها طولا عن هذا المعطى الميداني وسيكون الأمر بمثابة العبء الثقيل الذي يجب التخلص منه عاجلا.

سجل حكومة العثماني في المغرب ليس فارغا،لكنه يمتلئ يوميا بالردود السلبية للشركاء الاجتماعيين و المؤكد أن حزب العثماني لن يصمد طويلا و سيضطره الأمر للخروج من الباب الضيق و حينها سيكون قد خسر على اكثر من جبهة،سواء على مستوى الاستقالات الجماعية لمناضلين الرافضين لانبطاحه في حجر المخزن و التفريط في مبادئه المصرح بها وسيخر على صعيد علاقات الحزب داخل الفضاءات التي يوفرها التيار الاسلامي على الصعيد الدولي.

المعركة المستحيلة التي سيواجهها الأشقاء في المغرب سيتحالف فيها غليان الجبهة الاجتماعية و النقمة من تطبيع العلاقة مع الصهاينة فضلا عن تبعات استمرار المعارك التي يخوضها جيش التحرير الصحراوي في المناطق و الاقاليم المحتلة،ضف إلى ذلك مخلفات وباء كورونا.

الأكيد داخل هذا كله هو أن الاوضاع في المغرب وفي المنطقة مقبلة على تحولات مشهدية ،وسيسقط المعبد على من فيه في حال إقدام أي طرف داخل المخزن على فتح الباب أمام أي خطوة مجنونة تضر بالجزائر أو بمصالحها.