العاهل المغربي يجري عملية جراحية في القلب

أفادت مصادر رسمية مساء الأحد بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس (54 عاما) أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب بمصحة القصر الملكي في الرباط.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء المغربية “أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب”.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الأطباء استخدموا تقنية “الترددات الراديوية” في العملية التي أجريت للملك محمد السادس.

وأكد البيان أن العملية كللت بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت له يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي”.