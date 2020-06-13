العاصمة: سيارات الأجرة تستأنف خدماتها هذا الاثنين.. وهذه شروط نقل الزبائن

أنهى والي ولاية الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، اليوم السبت، الى علم كافة السائقين اصحاب نشاطات النقل بسيارات الأجرة الفردية وزبائنهم، أنه سيشرع في استئناف هذا النشاط، ابتداء من يوم الاثنين 15 جوان.

وأشار بيان الوالي ان هذه الخدمة تقتصر على مستوى المحيطات الحضرية فقط وداخل اقليم ولاية الجزائر دون ان يمتد الى خارجه.

وفي هذا الشأن، وإذ يتعلق الامر بنشاط يمكن ان يكون ناقل للعدوى لا يستهان به، فإنه من الواجب ان يخضع نمط النقل الفردي بسيارة الاجرة الى بروتوكول صحي صارم، كفيل بالوقاية من خطورة فيروس كوفيد 19، سواء بالنسبة للسائق او الزبون، وعليه يجب ان يلتزم كل منهما بالشروط الصحية والوقائية.

ويتعلق الامر بوضع زجاج واقي من مادة plexy glace، يفضل بين السائق والزبون.

وشدد بيان ولاية العاصمة على ضرورة ارتداء القناع الواقي بالنسبة لكل من السائق والزبون، مع وضع المحلول المطهر تحت تصرف الزبائن.