الطفولة بين الحماية والتنشئة

بقلم احسن خلاص

طفا على السطح، خلال السنوات الأخيرة، الحديث عن الطفل الجزائري حتى صار محورا من المحاور الكبرى للسياسات العمومية وأولوية قصوى في السياسات الاجتماعية للدولة. غير أن ما يملي هذا الاهتمام لا يتجاوز دائرة سعي الدولة للتخفيف من القلق الذي صار يغزو العائلات والبيئة الاجتماعية والتربوية بشكل خاص. إذ لا بد من الاعتراف بشجاعة أننا كمجتمع ودولة لم نصل بعد إلى مستوى التفكير في الطفل كجزء من مشروع مجتمع متكامل ولسنا نرقي بتصورنا إلى مستوى إعداد رجل الغد والقوة البشرية القادرة على مواجهة تحديات البلد على المدى المتوسط والبعيد.

لا يزال تفكيرنا حول الطفل يسيطر عليه الخوف من الاختطاف والاعتداء الجسدي والجنسي ومختلف الظواهر المرضية المشينة التي صارت تتكرر وتفسد الديكور اليومي للعائلات الجزائرية. ولا تزال تهيمن عليه النظرة الانفعالية التي يصاحبها ضغط رهيب على السلطات لتسلك المسالك العقابية والردعية تجاه ما يشبه تيارا إجراميا أعلن الحرب على الأطفال أو بالأحرى أعلن الحرب على المجتمع مستعملا سلاح الاعتداء على الأطفال.

ويمكن ان نعتبر هذه الحرب على الأطفال جزء من حرب شاملة تستهدف النسيج الاجتماعي للمجتمع وتضع هذا الأخير كما الدولة على محك التحدي إلى الحد الذي توجه كل سياساتها واهتماماتها نحو محاربة ما يهدد الطفل على حساب الاهتمام بما يمكن الطفل الجزائري من إيجاد عوامل الرقي وبناء الذات والإعداد للمستقبل.

ولا ريب في أن من يعلن هذه الحرب على الأطفال في الجزائر يدركون تماما أن هذه الكائنات الضعيفة والملائكية هي الرأسمال البشري الأهم للعائلات لذا يصبح الحرص أشد على ضمان حماية أكبر للأطفال منذ خروجهم من البيت إلى غاية عودتهم إلى الديار وتظل هذه المهمة أولوية وهما كبيرا يتكرر كل حتى في اللحظات التي يكون الأطفال بصحبة آبائهم أو مرشدة مكلفة بمرافقتهم. لذا نجد في كل حي مرشدات يتكفلن بهذه المهمة نيابة عن آباء وأمهات الأطفال الذين تلزمهم ظروف العمل بالغياب عن المنزل.

وبعيدا عن الحرب على الأطفال التي لم تضع بعد أوزارها بالرغم من الترسانة القانونية التي أعدتها الدولة لمواجهة ظواهر الاعتداء على الأطفال واختطافهم يجد الطفل الجزائري نفسه كبقية أطفال العالم في حصار حقيقي يلزمه بقضاء أغلب أوقاته بين جدران البيت بعيدا عن العالم الفسيح الذي كان متاحا قبل تفشي جائحة كورونا التي اضطرت الدولة لغلق مساحات اللعب والمنتزهات بل وغلق المدارس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبالرغم من الترخيص للأمهات العاملات بالتوقف عن العمل والعودة إلى البيوت إلا أن ظروف الحجر التي فرضتها الجائحة كان لها تأثير نفسي على الأطفال قد لا يظهر على التو حسب المختصين بل نجد آثارها على المدى المتوسط والبعيد.

لقد اضطر الحصار الذي فرضه وباء كوفيد 19 الأطفال في أحسن الأحوال إلى الاعتكاف حول الأجهزة الإلكترونية مستسلمين لما توفره من مادة قد لا تخضع لمتابعة الأولياء ومراقبتهم فضلا عن أنها تنشئ في ذهن الطفل الانكفائية والانعزالية والسلبية عندما يكتفي بمشاهدة الألعاب دون أن تكون له أدنى مشاركة فيها وهو ما قد يحدث انعكاسات على تصوراته الذهنية وتوجهاته الفكرية والإيديولوجية والثقافية في مرحلة حساسة من التنشئة الاجتماعية يعتبر فيها التعلم كالنقش على الحجر.

وفي ظل هذه التحولات التي فرضت على المجتمع من خارجه وفي ظروف طارئة في أغلب الأحيان يتقلص دور المجتمع والدولة تجاه الطفل إلى تحدي الحماية والرعاية على حساب تحدي التنشئة والتربية والتعليم الموجه نحو إنتاج القيمة المضافة وخلق الثروة المادية والمعنوية للمجتمع الذي لا يريد اليوم إعادة إنتاج تجربة العشرية السوداء التي أثرت على النشء الذي عايشها بل أنتجت منه ما يعرف اليوم من ظواهر إجرامية ومظاهر انحراف وانطوائية لم تكن لتظهر لو لم تعش الجزائر الظروف المأساوية التي عاشتها في تلك الفترة الجهنمية.

أليس حريا اليوم بالمجتمع والدولة أن يحدثا ما يشبه القطيعة الابستمولوجية في النظرة إلى حاضر ومستقبل الطفل الجزائري بإحداث ثورة في الباراديغم المتحكم والمهيمن على التصورات العامة فننتقل من تلك النظرة التي ترى الطفل كائنا ضعيفا ومسكينا ومعرضا للمخاطر، يحتاج إلى الحماية والرعاية والدفاع الدائم عنه إلى تلك التي تنظر إليه كرأسمال بشري لابد من الاستثمار فيه وفق نظرة مستقبلية تخرجه من الحلقة الضعيفة التي وضع فيها وقد تلازمه في المستقبل وينشأ على الاتكالية والاعتماد على حماية الغير. أليس من الأجدر التفكير بمنطق المشتلة التي تنبت وتهيئ للمستقبل الموارد البشرية التي يحتاجها المجتمع؟ أليس من الضروري اليوم الانتقال إلى نظرة تنشئوية وتربوية بدل الاحتباس في فكر الحماية والرعاية اللذين يشكلان الحد الأدنى الضروري والواجب على الجميع؟