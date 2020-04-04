الطبيب العام الأمريكي يتحدث عن “أدلة جديدة” حول انتقال كورونا من شخص إلى آخر

ذكر الطبيب العام الأمريكي، جيروم آدامس، أن المعطيات العلمية “الجديدة” تؤكد أن جزءا كبيرا من المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يحملون أي أعراض واضحة للعدوى، وهي قد تنتقل عبر التحدث.

وقال آدامس، في مؤتمر صحفي لفريق العمل الأمريكي الخاص بمكافحة فيروس كورونا بقيادة الرئيس، دونالد ترامب: “ماذا غير في توصياتنا؟ من المهم أننا نعرف الآن من الدراسات الأخيرة أن كثيرا من الأشخاص المصابين بالمرض لا توجد لديهم أي أعراض”.

وأشار آدامس إلى أن الأدلة الجديدة تؤكد أن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر ليس فقط عبر السعال أو العطس وإنما كذلك خلال التحدث.

وتابع: “حتى هؤلاء الذين يمرون بمرحلة ما قبل الأعراض، ما يعني أنها ستتطور لديهم مستقبلا، يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين قبل ظهور الأعراض”.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ275493 حالة مؤكدة، متقدمة على إيطاليا، التي تأتي في المرتبة الثانية بـ119827 حالة، أكثر من مرتين، فيما رصدت في الأراضي الأمريكية حتى الآن 7081 وفاة، وذلك وسط استمرار تسارع انتشار المرض.

المصدر: رويترز + وكالات