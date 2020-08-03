الطبيبة بن ناجي سليمة :”انا بصحة جيدة وحسبيا الله و نعم الوكيل في كل من يروج للإشاعة مرضي “

كذبت الطبيبة السيدة بن ناجي سليمة حرم الشهيد بن ناجي طارق إشاعة إصابتها بفيروس كورونا و ذلك في حديث لها مع موقع جريدة الوسط الإلكتروني و أكدت على أنها بصحة جيدة هي و أولادها و لم يصابوا بالفيروس المستجد الذي أودى بحياة زوجها الشهيد الدكتور بن طارق رحمة الله عليه .

و أضافت السيدة سليمة أنها مصدومة جدا مما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي عن مرضها .

و أكدت السيدة سليمة أنها سوف تقوم برفع قضائية ضد هذه الصفحات التي تروج لشائعة مرضها و متابعة كل من ينتهك خصوصيتها

و ختمت السيدة سليمة بن ناجي قولها بأنها بصحة جيدة و الحمد لله و حسبنا الله ونعم الوكيل في من يروج لهذه لشائعة